شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أغنية محمد نور "رجوع ما فيش" قبل طرحها مطلع يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان محمد نور إلى طرح أغنية جديدة تحمل عنوان "رجوع ما فيش"، أول يناير 2025، وهي من كلمات عمر عبده على، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا، وجيتار مصطفى نصر، تشيللو عبد الله سمير.

وحرص محمد نور على الترويج للأغنية عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث طرح بوستر تشويقي للأغنية، معلقا عليها: "قريبا".

وكان محمد نور أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في دبي، وقدم خلالها مجموعة كبيرة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما كشفت جنات في تصريحات لـ"الخليج 365" عن أنها انتهت من تسجيل أغنية على طريقة الدويتو مع النجم محمد نور تحمل اسم "فيلم رومانسى" من كلمات أحمد علاء الدين وألحان محمد نور وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها في بداية العام الجديد.

وأضافت جنات أنها سعيدة بالتعاون مع محمد نور وتتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، حيث تحمل طابع الرومانسية وتقدمها بشكل جديد، معربة عن سعادتها أيضًا بالتعاون مع صناع الأغنية.