شكرا لقرائتكم خبر عن الحذاء الذهبى.. عرض الحلقة السابعة من مسلسل ساعته وتاريخه الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الليلة الحلقة السابعة من مسلسل ساعته وتاريخه، فى تمام الساعة 10 مساء على شاشة قناة dmc بالتزامن مع عرضها على منصة watch it الإلكترونية، والتي تحمل عنوان "الحذاء الذهبي".

وكانت الحلقة السادسة من المسلسل ناقشت قضية الدارك ويب، التى ظهرت مؤخراً فى الكثير من المجتمعات والتى يتنج عنها جرائم قتل متنوعة وبأشكال قاسية جداً، وتسلط الحلقة التى تأتى بعنوان "تفاحة" الضوء على قضية قتل حديثة بطلها الدارك ويب، لتحذر الكثير من تلك الظاهرة التى توليها السلطات المصرية اهتماما كبيراً مؤخراً بعد كشفها الكثير من تلك القضايا.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها فى أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التى أسدل الستار عليها منذ أيام.