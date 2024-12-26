شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الشاب هدسون ميك بطل فيلم Baby Driver عن عمر ناهز الـ16 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الممثل الشاب هدسون ميك، الذى ظهر فى فيلم Baby Driver، عن عمر ناهز 16 عامًا، حيث سقط ميك من سيارة متحركة فى فيستافيا هيلز، ألاباما، فى 19 ديسمبر الجارى، وفقًا لشبكة CNN، وتم إدخاله إلى مستشفى جامعة ألاباما فى برمنجهام، حيث توفى متأثرًا بإصاباته فى 21 ديسمبر، وأعلنت عائلته عن الوفاة منذ ساعات.

وتم تأكيد وفاته فى منشور على إنستجرام من عائلته، حيث كتبوا: "قلوبنا مكسورة لمشاركة أن هدسون ميك عاد إلى منزله ليكون مع يسوع الليلة، وكانت سنواته الـ16 على هذه الأرض قصيرة جدًا، لكنه حقق الكثير وأثر بشكل كبير على كل من التقى به".

وأضافوا أنه سيتم الاحتفال بحياة ميك في 28 ديسمبر الجارى، وستتبع ذلك تفاصيل أخرى حول كيفية المساهمة في منحة دراسية في مدرسة فيستافيا هيلز الثانوية في ذكراه.

كان لميك العديد من المشاركات في السينما، وكان أبرز ظهور له هو دوره كنسخة أصغر سنًا من Baby الذي لعبه أنسيل إلجورت في فيلم Baby Driver الذي أخرجه إدجار رايت عام 2017.

كما أدى صوت الشخصية الرئيسية في برنامج الأطفال Badanamu Stories، وظهر في مسلسل NBC Found بالإضافة إلى Legacies على قناة CW.

ظهر هذا العام في أفلام الإثارة The School Duel وA Different Man.

ويجري التحقيق في وفاته من قبل إدارة شرطة فيستافيا هيلز.