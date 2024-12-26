شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. كيف وضع عاطف الطيب لمساته السينمائية فى كليب "شنطة سفر"؟ والان مع تفاصيل الخبر

واحد من أهم رموز السينما المصرية، خاصة التى تحاكى الواقع وتخاطب الإنسان، فقد استطاع بفنه الفريد أن يتجاوز حدود الشاشة ليصبح شاهداً على عصره، هو المخرج المبدع عاطف الطيب والذي تحل اليوم الخميس ذكرى ميلاده.

منذ بداية مشواره الفني اختار البسطاء والمهمشين ليكونوا أبطال حكاياته، واستخدم عدسته لترصد صراعاتهم الاجتماعية والإنسانية، وتعتبر بعض أفلامه بمثابة نقطة تحول في السينما المصرية، حيث تناول قضايا الصراع الطبقي والتغيرات الاجتماعية في مصر بجرأة غير مسبوقة.

وكما نجح في السينما استطاع كذلك أن يقدم لنا فيديو كليب مصور ناجح بل إنه يعد من أهم الفيديوهات المصورة في تاريخ الأغنية المصرية، وهي أغنية "شنطة سفر" لأنغام، والتي تحدثت عنها أنغام قائلة: كانت تجمعني علاقة صداقة مع مدير التصوير هشام سري، الذي اقترح علي مقابلة المخرج عاطف الطيب وكنت سعيدة للغاية بذلك خاصة أنه اقتراح على أن يقوم الطيب بتصوير فيديو كليب لي الأمر الذي كاد عقلي ألا يصدقه من فرط سعادتي.

وتابعت: بالفعل قابلنا عاطف الطيب في مكتب هشام وسمعنا سوياً أغنية "شنطة سفر" وقال لي بعدها إنها تبدو وكأنها فيلم قصير، ووافق على تصويرها وحينها شعرت أن السماء تفتح لي، وقمت أنا بإنتاجها حتى أنني بعت سيارتي الجديدة لتكلفة الإنتاج حيث أن التصوير استغرق أربع أيام وكانت مدة الأغنية ثمان دقائق.