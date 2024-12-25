شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد بإطلالة لافتة متمنية السلام والفرح والدفء للجميع والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الديفا سميرة سعيد صورة جديدة عبر حسابها بموقع فيس بوك، وظهرت الديفا بإطلالة مختلفة مرتدية إكسسورات على الوجه، وكتبت الديفا سميرة سعيد بمناسبة موسم الأعياد May this season bring you peace, joy, and endless warmth.



سميرة سعيد

وكانت بدأت الديفا سميرة سعيد خطوة جديدة، ومبتكرة فى الترويج لأعمالها الفنية القديمة غير المصوّرة، حيث لجأت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل صورها القديمة إلى فيديوهات مصوّرة، بطريقة حديثة وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مدير أعمالها، المخرج نضال هاني، الذي يشرف على تنفيذ هذا المشروع.

وفي إطار جهودها المستمرة لإحياء أرشيفها الفني، تعمل الفنانة سميرة سعيد منذ فترة على تحديث قناتها الرسمية على يوتيوب بجمع تاريخها الكامل من أعمال فنية.

يُذكر أن فريق عملها يعتمد على أحدث التقنيات الحديثة لتحسين جودة الصوت، والصورة في أرشيفها، لتقديم جميع المحتوى "كليبات، البومات، حفلات" بأفضل شكل لكي يتناسب مع التطورات فى الوقت الراهن، ويمكّن جمهورها من الاستمتاع بأعمالها الخالدة بطريقة عصرية.

يذكر أن سميرة سعيد طرحت هذا العام 3 أغان هى "فن التغافل"، و"كان"، و"كداب" والأخيرة لاقت نجاحًا كبيرًا.