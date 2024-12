غادة الكندري تستعد لعرض مسرحيتها جريمة في العاصمة في قطر

مسرحية "جريمة في العاصمة"

آخر أعمال عرضت للفنانة غادة الكندري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - تستعد الفنانةلتقديم عروض جديدة من مسرحيتها "" في دولة قطر، وذلك خلال شهر يناير 2025 وتحديداً بتاريخ 8، وشاركت الفنانة متابعيها بوستر المسرحية وعلقت وكتبت: "أهلنا في دولة قطر جاينكم في تاريخ 8 يناير أول عرض مسرحية جريمة في العاصمة، على مسرح Uevents، حياكم تنورونا وتشرفونا".وكانت مسرحية "جريمة في العاصمة" قدمت آخر عروضها في الكويت خلال عيد الأضحى على مسرح الشيخ دعيج الخليفة الصباح، وهذا العمل مقتبس من كوميديا إنجليزية من تأليف هنري لويس وجوناثان ساير وهنري شيلدر بعنوان "The Play That Goes Wrong"، وقدمها بالكويت الفنان مشاري المجيبل، مبارك المانع، أسامة المزيعل، بشار الجزاف، مشاري المجيبل، شملان المجيبل، إبراهيم الشيخلي، غادة الكندري، مشعل المجيبل، أسرار الدوسري، إشراف عام محمد راشد الحملي".وكان آخر عمل عرض للفنانة غادة الكندري مسلسل "بلاغ نهائي"، وهو من إﺧﺮاﺝ سلطان خسروه، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنان تركي اليوسف، عبدالعزيز الحداد، هند كامل، علي السبع، حسين الحداد، مي عبدالله، سلوى الجراش هدى حمدان، سارة العنزي، سحر حسين، في الشرقاوي، عبدالله البلوشي، وإبراهيم الشيخلي.ومسلسل "نوح العين" من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى رشيد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جمال الصقر، ومن بطولة الفنان محمد المنصور، حسين المنصور، علي جمعة، هدى الخطيب، عبدالله ملك، محمد جابر، مرام البلوشي، مي البلوشي، أحمد النجار، غرور، كفاح الرجيب، أضوى فهد، غرور صفر، غادة الكندري، وملك أبو زيد.

