هاني شاكر يكشف كواليس آخر لقاء جمعه بـ عبد الحليم حافظ 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - يحتفل اليوم "أمير الغناء العربي" هاني شاكر بيوم ميلاده، الذي يصادف اليوم 21 ديسمبر 1952، الذي أطرب قلوب كلِّ محبيه بأجمل الأغاني الرومانسية والحزينة، ولمس المشاعر بإحساسه العالي؛ مما جعله يتربع على عرش قلوب الجمهور في الوطن العربي بأكمله.

ومع بداياته الفنية، ربط الكثير من الجمهور بينه وبين "العندليب الأسمر" عبد الحليم حافظ، والذي كشف هاني شاكر في أكثر من لقاء تلفزيوني عن تفاصيل العلاقة التي جمعتهما؛ موضحاً أنه غنّى وراءه ككورال في حفلتين، كما حضر العندليب لهاني شاكر حفلتين.

وفي يوم ميلاد هاني شاكر، نرصد معكم تفاصيل علاقته بالعندليب عبد الحليم حافظ، والخلاف الذي نشب بينهما، ونصائح حليم له.

هاني شاكر عن عبد الحليم حافظ: أنا من تلامذته وغنيت وراءه كورال

خلال حلول هاني شاكر ضيفاً على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، تحدّث شاكر عن تفاصيل علاقته بـ عبد الحليم حافظ، وأوضح أسباب الخلاف التي وقعت بينهما، وكواليس آخر لقاء جمعهما وما قاله له؛ حيث قال: "عبد الحليم قال عني في بداياتي مع طارق حبيب، إن هاني شاكر كويس ولكن ليس طموحاً، وقتها ممكن أن يكون زعلان مني".

وأضاف هاني شاكر: "ساعد في ذلك الصحافة والإعلام الذي جعل من ظهوري على الساحة، وكأن الأستاذ الموجي يحارب عبد الحليم بي، وهذا كان من حظي السيّئ وقت خلاف الموجي مع عبد الحليم، مع أن هذا ليس حقيقياً، والموجي له فضل كبير عليا؛ حيث تدربت معه لمدة سنتين، وشاءت الأقدار أنه عمل لي أغنية "حلوة يا دنيا"، وغنيتها في حفل جمعني مع السيدة فايزة أحمد".

وتابع: "ولكن الحمد لله، كلّ سوء التفاهم انتهى وأستاذ عبد الحليم حضر لي حفلتين، أول مرة يحضر لي حفلة كنت رافض في البداية أصعد على المسرح، وخاصة بعد الحديث المتداوَل في الصحف، وهو أن الموجي مقدمني من أجل محاربة عبد الحليم".

واستطرد هاني: "أصريت وقتها أن أقابله قبل الحفل وقبل صعودي على المسرح؛ فأتى لي في كواليس الحفل وسلمت عليه، وأنا من الأطفال الكورال الذين غنوا وراء عبد الحليم في أغنية "بالأحضان"، وانطلقت في الكلام معه، وقُلت له أنا لو مكنتش سمعت صوتك وحبيت أغانيك مكنتش هعرف أغني".

وأكمل هاني شاكر متسائلاً لـ عبدالحليم: "إزاي تتوقع بكمّ هذا الحب أن أستاذ الموجي يرغب في محاربتك بي، أنت هرم رابع، ووقتها احتضنني عبد الحليم وقبّلني، وأخبرني أنه على معرفة بوجود مبالغات فيما تنقله الصحف".

مؤكداً هاني لـ عبد الحليم أنه من تلامذته، وأنه يحبه كثيراً، وسيظل مخلصاً له لآخر يوم في عمره. فضحك عبد الحليم وتلاشى كلّ خلاف أو أيّ سوء تفاهم وصل له.

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هاني شاكر يكشف كواليس آخر لقاء مع عبدالحليم حافظ

وتطرّق هاني شاكر في الحديث عن كواليس آخر لقاء جمعه بـ عبد الحليم حافظ؛ حيث قال: "بعد هذه الحفلة بشهر، جاء عبد الحليم حافظ وحضر لي حفلاً آخر، وفي هذه المرة بدأ المرور في القاعة وتعديل الميكروفونات والسماعات، وجلس بجوراي على المسرح، وقمنا بغناء "كده برضه يا قمر" معاً؛ مؤكداً أنه فنان جميل ورائع؛ مستاءً من عدم وجود هواتف في ذلك الوقت من أجل تسجيل هذه اللحظة التاريخية بالنسبة له.

وتابع: "وكانت هذه آخر مرة أرى فيها عبدالحليم، وبعدها سافر وتُوفي. فأنا أحمد الله أن أتيحت لي الفرصة لأن أعبّر لهذا الفنان العظيم عن مدى حبي وتقديري له".

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مشوار هاني شاكر الفني

قدّم الفنان هاني شاكر في بدايته 4 أفلام، في: فيلم "سيد درويش" عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، أدى فيه دَور سيد درويش في صغره. ظهر بعد ذلك مع عبدالحليم حافظ في أغنية "بالأحضان"؛ حيث كان من ضمن الكورال.

وكان الموسيقار محمد الموجي هو أول من اكتشف صوت هاني شاكر، وذلك عام 1972 عندما غنّى له أول أغنية بعنوان: "حلوة يا دنيا"، والتي قدّم بها الموجي هاني شاكر للجمهور لأول مرة في حفلة أقيمت في ديسمبر 1972 بمناسبة ميلاده العشرين. قيل إن هذه الأغنية بعدما سمعها الناس في الإذاعة، اعتقدوا أنها أغنية جديدة لـ عبد الحليم حافظ.

اتجه هاني بعدها إلى السينما عام 1973، وشارك في فيلم "عندما يغني الحب" مع عادل إمام وصفاء أبوالسعود.

وكان عام 1974 مميزاً في مسيرة هاني شاكر الفنية؛ إذ قدّم مسرحية "سندريلا والمداح"، وشارك في فيلم "عايشين للحب". كما أطلق أول ألبوم غنائي له بعنوان: "كده برضو يا قمر" الذي ضم 5 أغانٍ، منها أغنية الموجي "حلوة يا دنيا"، والأغنية التي تحمل اسم الألبوم والتي تُعتبر الأغنية التي عرّفت هاني شاكر بالجمهور.

في عام 1975 اشترك هاني شاكر في فيلم "هذا أحبه وهذا أريده"، الفيلم الذي لاقى نجاحاً جماهيرياً كبيراً. وعام 1981 كانت له تجربة مميزة؛ إذ شارك في مسلسل فوازير "الخاطبة" مع الفنانة نيللي.

وقدّم هاني شاكر خلال مسيرته الفنية أيضاً، حوالي 29 ألبوماً، وتجاوز عدد أغانيه أكثر من 600 أغنية منذ انطلاقته. من أشهر أغانيه: "علّي الضحكاية"، "ولا كان بأمري"، "يا ريتك معايا"، "حكاية كلّ عاشق"، "الحلم الجميل"، "قرّبنى ليك"، "بعدك ماليش"، "لسه بتسألي". أمّا آخر ألبوم له فصدر في هذا العام 2024 بعنوان: "اليوم جميل" والذي تكون من 9 أغانٍ ‏وظهر فيه الفنان هاني شاكر بلوك جديد أثار إعجاب جمهوره ومحبيه.

كما تعامل مع كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي، ومنهم: حسن أبوالسعود، مصطفى كامل، خالد البكري، صلاح الشرنوبي، بهاء الدين محمد، مجدي النجار وغيرهم.



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تعيينه نقيباً للفنانين المصريين

في يوم الثلاثاء 28 يوليو 2015، فاز بمقعد نقيب، وقابل العديد من الصعوبات، كان من بينها أنه عندما قدّم استقالته في مطلع عام 2017 لكنه تراجع عنها ليبقى في منصبه، الهجوم العنيف الذي تعرّض له على خلفية قيامه بإلغاء حفل، ووقتها رفض المجلس استقالته، وأكد في بيان أن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية يرفض أيّ تطاول أو تجاوُز على شخص أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بسبب تصدّيه للخروج عن القيم والمبادئ المجتمعية؛ حيث إن مكانته الفنية والخُلقية تعلو على المسيئين إليه.



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