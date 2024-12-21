زينب فياض في أحدث صورة رومانسية مع خطيبها.. أخفت ملامح وجهه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 02:49 صباحاً - نشرت زينب فياض مدونة الموضة والوجه الإعلاني وصاحبة مركز للتجميل ابنة الفنانة هيفاء وهبي أحدث صورة جمعتها بخطيبها عبر ستوري حسابها على إنستغرام من دون إظهار ملامح وجهه بشكل واضح.

نشرت زينب فياض صورتها مع خطيبها على وقع أغنية "خذ عيوني"



على وقع أغنية "خذ عيوني" الرومانسية للفنان ماجد المهندس وتحديداً مقطع " تدري إنك واحدن ما له بديل قلبي عن باقي الأوادم ما درى لك يفيض بداخلي من الحب سيل وإلا غيرك ما يحرّك بي شعره، نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي صورة بالأبيض والأسود جمعتها بخطيبها وأخفت ملامح وجهه بواسطة صورة قريبة من ملامحها وإيموجي القلب الأحمر.

وأطلت زينب فياض في الصورة وهي تلتقط سيلفي مع خطيبها من دون إعطاء تفاصيل أو معلومات بشأنه أو عن هويته. وهي لازالت تتبع أسلوب التشويق بهذه الطريقة الذي كانت قد بدأت باعتماده منذ كشفت عن خطوبتها.

نشرت زينب فياض صورة جمعتها بخطيبها عبر ستوري حسابها على إنستغرام

زينب فياض تعلن خطوبتها



وكانت زينب فياض فاجأت مطلع ديسمبر الحالي متابعيها بإعلان خطوبتها عبر نشرها صورة على حسابها على إنستغرام من دون الكشف عن التفاصيل أو هوية خطيبها، مرفقة خطوتها هذه بحذفها جميع صورها وفيديوهاتها على حسابها على إنستغرام محتفظة فقط بصورة خطوبتها لتسليط الضوء عليها. وهي ماتزال تتبع هذا الأسلوب إلى الآن أي لم تعد أي صور أو فيديوهات على حسابها على إنستغرام وتظهر فقط الصورة التي أعلنت من خلالها خبر خطوبتها.

ونشرت زينب فياض حينها صورة عبر حسابها على إنستغرام تركز فقط على يد خطيبها وهو يمسك بيدها من دون أن تظهر ملامح زينب وخطيبها أو أي تفاصيل حول خطوبتها وهوية خطيبها، حيث ظهر في إصبعها خاتم الخطوبة من الماس.

ونشرت زينب فياض تعليقاً بوضع إيموجي القلب و"دبدوب" مع هاشتاغ حرف A الذي يرمز ربما للحرف الأول من اسمه. وجاءت هذه الصورة على خلفية أغنية إليسا "أجمل إحساس" التي اختارتها زينب فياض لرومانسية كلماتها المعبّرة عن الحب الذي تعيشه مع خطيبها وجاء في بعض كلماتها "أجمل إحساس بالكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك خليتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك".

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زينب فياض أم لفتاتين هما دانييلا ورهف



وكانت زينب فياض أعلنت انفصالها عن زوجها في العام الفائت 2023 موضحة أن الانفصال تمّ بهدوء ورقي وأن كل شيء قسمة ونصيب. زينب أم لابنتين هما دانييلا ورهف وتعيش معهما في الكويت حيث افتتحت مركزاً للتجميل. ويجد الكثير من المتابعين أن زينب وابنتيها دانييلا ورهف يحملن الكثير من الشبه بالفنانة هيفاء وهبي. في حين يرى البعض الآخر أن زينب فياض تقلد والدتها بإطلالاتها وماكياجها وطريقة كلامها وصوتها وحركاتها ودلعها، وأنها خضعت لأكثر من عملية تجميلية حتى تصبح شبيهة بها. ونصحها ألا تتأثر بوالدتها وأن تكون لها شخصيتها المستقلة. فيما رأى العديد أنه من الطبيعي أن تكون ملامح زينب فياض شبيهة بملامح والدتها الفنانة هيفاء وهبي. ومن الطبيعي أن تتأثر بها.

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