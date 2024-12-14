ميرفت أمين تعود لبلاتوه جوما بعد انتهاء أزمة التصاريح.. ما القصة؟

مؤلف المسلسل: التصوير قائم بشكلٍ طبيعي حالياً

تفاصيل شخصية ميرفت أمين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - عادت الفنانة، إلى بلاتوه مسلسلها الجديد، قبل يومين تقريباً، وذلك بعد فترة توقف تجاوزت الـ6 أسابيع، لعدم إنهاء التصاريح الأمنية، حيث نجحت شركة الإنتاج في حل كل الأزمات الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة.وقال السيناريست أحمد صبحي، لـ"الخليج 365"، إنّ الأمور داخل كواليس مسلسل "جوما" تُجرى بشكلٍ طبيعي، بعد تسوية كل الخلافات الإنتاجية، والمخرج محمد النقلي يواصل التصوير حالياً، وفقاً لجداول التصوير التي وُضعت مؤخراً، لافتاً إلى أنّ موعد عرض المسلسل لم يُحدد بعد، لاسيما وأنه لم يندرج ضمن خطط الشركة لإطلاقه في موسم دراما رمضان 2025.يمكنك قراءة: طرف خيط.. 4 مسلسلات بأبطال مختلفين في عمل واحد

وتظهر ميرفت أمين في حكاية "جوما" بدَور أم لفتاتين: الأولى تجسّد دورها ريم البارودي، والثانية تلعب شخصيتها منة عرفة، والتي جاءت بديلة عن الفنانة منة فضالي -التي اعتذرت عن المشروع بشكلٍ مفاجئ- وخلال الأحداث تتعرّض ميرفت أمين للمواقف التي تحاول مسحها تماماً من حياتها، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي. والحكاية يشارك في بطولتها: محمود عبدالمغني، محمد مهران، فراس سعيد، وعفاف رشاد وآخرون، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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وينتمي "جوما" إلى الدراما النفسية، التي تحمل قدراً من التشويق والغموض؛ حيث إن "جوما" تعني "الممحاة- الأستيكة"، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات. ومن المُقرر الإعلان عن أبطال المشروع فور التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.مسلسل "جوما" مكوّن من 15 حلقة، وهو ضمن حكايات مسلسل "طرف خيط" المكوّن من 3 حكايات أخرى؛ حيث تحمل الحكاية الثانية اسم: "علاقة حرجة" بطولة: سوسن بدر، رانيا يوسف، ومروة الأزلي. من تأليف عصام حلمي، وإخراج أحمد صقر. وحكاية "حكاوي المدينة"، بطولة: حورية فرغلي، نضال الشافعي، إنجي علي. من تأليف سيد شحاتة، وإخراج حسين السيد.



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