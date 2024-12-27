روسيا تكشف عن خسائر كبيرة للجيش الأوكراني

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن قواتها استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة في العدة والعتاد، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وجاء في بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية استهدفت تشكيلات من آليات ثقيلة وخمسة ألوية ميكانيكية وثلاثة ألوية هجوم جوي ولواء بحريا وأربعة ألوية دفاع إقليمية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة كورسك.

كما استهدف الطيران التكتيكي ونيران المدفعية أفرادا ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق أخرى.

وذكر بيان الوزارة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 600 عسكري، وتم تدمير أربع دبابات وعربتي قتال للمشاة، وأربع ناقلات جند مدرعة، و24 مركبة قتالية مدرعة و20 مركبة آلية و7 قطع مدفعية، بينها مدفع ذاتي الحركة عيار 155 ملليمترا من نوع "بوجدان" وست قذائف هاون.

وأضاف البيان أن القوات الروسية دمرت، خلال العملية، الكثير من المعدات والمدرعات والدبابات.