القضاء المصريّ يصدر قراره النّهائيّ في قضيّة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

قضت محكمة جنح الجيزة بسجن المخرج المصريّ، عمر زهران، عامَين مع الشّغل بتهمة سرقة مجوهرات الفنّانة التّشكيليّة، شاليمار الشّربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف وذلك بعد ثلاث جلسات محاكمة متتالية خلال الفترة الماضية.
وكانت النّيابة العامّة قد ضبطت المخرج عمر زهران وإحضاره تنفيذًا لقرارها بعد اتّهامه في محضر رسميّ قامت بتحريره زوجة المخرج يوسف، بقسم شرطة الجيزة، اتّهمت فيه “زهران” بسرقة قطع ثمينة من مجوهراتها من شقّتها بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان يتردّد دائمًا إلى منزلهما.
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وفي أوّل تعليق له على الاتّهامات التي تمّ توجيهها له خلال الجلسة الأولى من المحاكمة، نفى المخرج عمر زهران سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف قائلا: “ربّنا بس اللي مصدّقني وعالم بكل حاجة”.
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