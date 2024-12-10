الاكثر متابعة اليوم - زوجة خالد يوسف تنتصر على المخرج الكبير!

بيروت - سعد محمود - انتصرت شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، على المخرج الكبير عمر زهران، في القضية التي رفعتها ضده، واتهمته فيها بسرقة مصوغاتها.

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امرت محكمة جنح الجيزة، بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ للمخرج عمر زهران، في اتهامه بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، شاليمار الشربتلي، كما برأت المتهم الثاني في القضية.

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بدأت قبل عام ونصف ببلاغ من شاليمار عن سرقة حقيبة جلدية سوداء تحتوي على خمس علب، كل منها تحتوي على مجموعة من الإكسسوارات النسائية، ومؤخرًا أضافت أقوالًا في بلاغها تتهم فيها المخرج الشهير عمر زهران، صديق زوجها بسرقتها.

وأضافت زوجة خالد يوسف أن المخرج الشهير له علاقة بسرقة مصوغاتها، التي شملت “أسورة ألماس، خاتم ألماس، ساعة ماركة BG، ساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى”، واشتبهت فيه مؤخرًا؛ نظرًا لأنه كان دائم التردد على منزلها وقت اختفاء المسروقات، ومؤخرًا أعاد إليها بعض القطع المفقودة بحجة العثور عليها.