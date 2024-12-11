السجن عامين للمتهم في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أسدلت محكمة جنح الجيزة الستار أخيراً على القضية رقم 7493 لسنة 2023، الخاصة بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، والمتهم فيها المخرج عمر زهران، حيث أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن عامين مع الشغل على زهران، وبراءة الخادمة المتهمة الثانية في القضية لعدم كفاية الأدلة.

كانت شاليمار الشربتلي قد وجهت اتهاماً لعمر زهران بسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية والإكسسوارات الحريمي الخاصة بها، وذلك بالاشتراك مع خادمة تعمل لدى الأسرة. وأكدت النيابة العامة في تحقيقاتها وجود أدلة تربط زهران بالجريمة.

كما كشفت التحقيقات أن المسروقات كانت عبارة عن حقيبة جلد سوداء تحتوي على خمس علب، تضم كل منها مجموعة من الإكسسوارات الحريمي. وأشارت الشربتلي الى أن الحقيبة احتوت على مجموعة قيمة من المصوغات، تضمنت أسورة وخاتمًا من الألماس، وساعتين قيمتين بالإضافة الى قطع ذهبية أخرى، وأنه تم العثور على الحقيبة بحوزة عمر زهران، وأفاد في أقواله بأنه حصل على هذه المضبوطات من المدعوة شاليمار الشربتلي، إلا أن النيابة وجهت إليه تهمة السرقة بناءً على أدلة جمعتها خلال التحقيق.