شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يكشف كواليس لقائه الوحيد بأم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم عادل إمام خلال لقاء قديم مع الإعلامي محمود سعد، عن مقابلته الوحيدة بـ كوكب الشرق أم كلثوم، مشيرا أنه لم يشعر وقتها أنها السيدة العظيمة التي يسمع أغانيها، ويراها على الشاشة.

وقال عادل إمام خلال اللقاء: "أنا شوفت أم كلثوم مرة واحدة، كنا في الطيارة رايحين الكويت بعد عام 67، ومعايا الأستاذ فؤاد المهندس من أجل عرض "أنا وهو وهي"، وكانت تجلس في الأمام، وتفاجئت بالمهندس يخبرني أن الست عايزة تشوفني، ببص لقيت ست كبيرة جدا، عجوزة، كان عندها حوالي 70 سنة، وعاملتها زي ما بعامل جدتي ومش فاهم ليه، ومحستش إن دي أم كلثوم العظيمة اللي بشوفها على الشاشة وبسمع صوتها".

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام مسلسل فلانتينو، الذي عرض خلال موسم رمضان 2020، وشاركه بطولته: دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، وغيرهم من الفنانين،

وكانت أخر أعمال عادل إمام في السينما، فيلم زهايمر، الذي عرض عام 2010، وشاركه بطولته كل من: نيللى كريم، فتحى عبد الوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، إيمان السيد، تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.