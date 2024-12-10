ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية ياسمين صبري، بإطلالة ملفتة خلال حضورها ختام سباق جائزة الفورمولا 1 في أبو ظبي.

وأطلت ياسمين بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ اختارت قميصاً باللون الأبيض جاء بقصة قصيرة، من دار أزياء prada، ويبلغ سعره 1380 دولار تقريبا.

واختارت ياسمين صبري مع القميص، بنطلون جينز بقصة ضيقة تعانق الجسد، ونسقت معه حزام باللون الزهري من دار أزياء Hermes ويبلغ سعره 851 دولار.

وتركت ياسمين صبري شعرها الأسود الطويل منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الزهرية، التي أبرزت ملامحها بطريقة ملفتة.



كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تتألق بملابس كاجوال أنيقة في أبو ظبي.. وهـ ـذا سعر إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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