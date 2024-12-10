بسمة بوسيل في تصريح جديد عن تامر حُسني…. ماذا كشفت؟ 

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أكّدت الفنّانة المغربيّة، بسمة بوسيل، أنّ طليقها الفنّان تامر حُسني، هو أكبر وأوّل داعم لها، إذ تتواصل معه بشكل مُستمرّ، لتأخذ رأيه في أعمالها الفنّيّة.
في السّياق نفسه، قالت “بسمة”، إنها تتواصل مباشرة مع تامر، بعد أن تعجبها أغنية وتشتريها ليشاركها رأيه، كما أنّها تتعامل مع نفس مهندسي الصّوت الذي يتعامل معهم.
وفي تصريحاتها لمنصّة “الملز”، قالت “بسمة”، إنّ علاقتها بـ “حسني”، ما زالت قائمة على الاحترام المتبادل حتى بعد الانفصال، كما أنّه يقدّم لها المساعدة عندما تحتاجها وهما اليوم صديقَين والرّابط الذي يجمعهما متين جدًّا وهو أولادهما.
وهذه ليست المرّة الأولى، التي تعبّر فيها بسمة عن ولائها وتقديرها لزوجها السّابق تامر حُسني، إذ أثار الثّنائيّ، في أكثر من مناسبة، إعجاب الجمهور وروّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بعلاقتهما الرّاقية بعد الطّلاق وجسّدا مثالًا يحتذى به في التّسامح والرّقيّ في التّعامل أمام أولادهما أوّلًا وأمام الجمهور بشكل عام.
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كما حرص تامر حسني، في أكثر من مناسبة، على دعم بسمة بوسيل، بشكل كبير وعلنيّ، إذ هنأها على أكثر من عمل فنّيّ من توقيعها ووصف صوتها بأنّه أجمل صوت في الدّنيا.
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