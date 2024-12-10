شكرا لقرائتكم خبر عن سبايك لى: منحى فرصة زيارة مصر ورؤية الأهرامات وأبو الهول من نعم ربنا والان مع تفاصيل الخبر

عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائى في دورته الرابعة المقامة حالياً في جدة بالسعودية، جلسة حوارية مع المخرج العالمي سبايك لي، رئيس لجنة تحكيم المهرجان وأدار الجلسة كليم افتاب وكارمن مبرمجة الأفلام الأفريقية بالمهرجان.

وقال سبايك لي خلال الجلسة إنه من نعم ربنا عليه هو منحه فرصة لزيارة مصر ومشاهدة الأهرامات وتمثال أبو الهول الشهير.

وأكمل سبايك لي حديثه قائلا، "فخور بوالدي ولكن لدي معتقداتي الخاصة ولا أفعل إلا ما أؤمن به وكنت أظن أن أبي أناني لأن والدتي كانت تعمل كثيرا وهو لم يكن يعمل بشكل كافٍ، حيث كان مؤلفا موسيقيا وعمله لا يدر دخلا على البيت وكانت أمي تأخذني للسينما لأنها محبة للسينما وكانت تأخذني للشوارع الكبيرة ودور العرض الكبيرة وعرفت بعدما كبرت أن والدي ليس أنانيا وإنما يعمل في مهنة صعبة وقاسية".

وأكمل سبايك لي حديثه، بأن النجوم يحبون العمل في أفلامه معتبرا نفسه محظوظا للعمل مع كبار النجوم مؤكدا أنه يعتبرهم عائلته.

وأشار سبايك لي أن هناك الكثير من المواهب وهناك من يرغب في العمل معه وأنه في عقده الرابع في العمل بمجال صناعة الأفلام لا يركز على التفاصيل التي تتعلق بالأنا وأنما يركز على العمل كفريق ينجحون سويا.

المخرج الحائز على جائزة الأوسكار "سبايك لي" مخرج فيلمي " مالكوم إكس" و"BlacKkKlansman" يترأس لجنة تحكيم الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقامة حالياً في جدة بالسعودية ويشرف على اختيار الفائزين بجوائز "اليُسر" المرموقة، التي تمنح للأعمال والمواهب السينمائية المتميزة من شتى أنحاء العالم.

تخرّج سبايك لي فى كلية مورهاوس عام 1979 بدرجة البكالوريوس في الإعلام، كما تخرج فى مدرسة السينما للدراسات العليا بجامعة نيويورك عام 1982، حيث كان زميلاً لكل من إرنست ديكرسون وأنغ لي.

يشغل سبايك لي أيضاً منصب أستاذ جامعي في السينما ومدير فني في الجامعة، وحصل سبايك لي مؤخرا على الوسام الوطني للفنون والإنسانيات من الرئيس جو بايدن. وكُرِّم بإدخاله إلى قاعة مشاهير كرة السلة "نايسميث" بصفته مشجعاً بارزاً إلى جانب كل من جاك نيكلسون وبيلي كريستال.

تعرض مسابقة البحر الأحمر هذا العام تشكيلة متنوعة من الأفلام لمخرجين من العالم العربي وآسيا وأفريقيا، ويتنافس فيها 16 فيلماً من أهم الأعمال السينمائية التي أُنْتِجت العام الماضي.