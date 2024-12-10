“ديسكو التسعينيات” يصل إلى دبي هذا الشهر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد نجوم الغناء من جيل التسعينيات لإحياء احتفالية خاصة في دبي تحت عنوان “Disco 90” يشارك فيها النجوم: محمد فؤاد وإيهاب توفيق وهشام عباس، وذلك في 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

من ناحيته، أكد المنتج تامر عبد المنعم مدير أعمال إيهاب توفيق أن حفل “Disco 90” يأتي عقب نجاح فكرة الحفل في “موسم الرياض” وفي حفل بيروت، حيث يتم تقديم أشهر الأغنيات المحبّبة الى الجمهور في فترة التسعينيات وما تحمله من ذكريات خاصة لهذا الجيل، بالإضافة الى إعادة تقديمها للجيل الحالي كي يتعرف على ما تم تقديمه في تلك المرحلة من موسيقى وألحان وتوزيعات كانت نقلة لما يتم الاستماع إليه حالياً.

وأشار عبد المنعم الى أن هناك عروضاً لتقديم “ديسكو التسعينيات” في دول عدة أخرى جارٍ الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن أول حفل أُقيم لنجوم الغناء في التسعينيات كان منذ عامين ضمن “موسم الرياض”، ولاقى الحفل استحساناً من الجمهور وحقق نجاحاً كبيراً وشارك فيه عدد كبير من نجوم جيل التسعينيات، منهم: مصطفى قمر وحميد الشاعري ومحمد فؤاد وإيهاب توفيق وهشام عباس وسيمون وغيرهم من النجوم.