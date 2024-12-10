بعد سحب الجنسية منها.. نوال الكويتية تتخلى عن لقب “الكويتية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول خطوة لها بعد قرار سحب الجنسية منها، لاحظ جمهور النجمة نوال الكويتية أنها قامت بتعديل اسمها عبر صفحاتها على السوشيال ميديا وقامت بإزالة الجنسية من اسمها، وهو ما تفاعل معه الناس بشكل كبير.

وعلقت المذيعة فجر السعيد على هذه الخطوة من خلال نشر صوراً لصفحة النجمة الخليجية على انستغرام مع الإشارة الى تغييرها لاسمها، وأرفقتها بتعليق يحمل الكثير من عبارات التهكم والسخرية وكتبت فيه “كفو أم حنين هذا الصح. شالت لقب ‎الكويتية من اسمها في كل وسائل السوشيال ميديا انستغرام وتويتر، الحين عيشوا جوج انتي اصلاً من خذتي الجنسية عشتي بتركيا سنين وبعدين صارلك كم سنة عايشة بالرياض وحولتي بنتك مدرسة بالرياض”.

وكذلك وجهت فجر السعيد رسالة أخرى للفنانة شمس الكويتية، وكتبت فيها “‏الفنانة الغالية على قلبي حتى لو زعلت مني تظل صديقة عزيزة الفنانة ‎شمس الحقي اختك ‎نوال وشيلي لقب ‎الكويتية من إسمك لإنك مش كويتية ويعتبر هذا تزوير قد تحاسبين عليه.. وبما انك تعشقين ‎نوال وتؤازرينها اتبعي خطواتها”.

واضافت: “للعلم مهما قلتي عني بالرسايل اللي وصلتني صدقيني حلو على قلبي لاني أحبك بصدق وأشوفك شمس كيان مستقل بنيتي نفسك ومش محتاجة للقب مزور يتبع اسمك”.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع تغريدات فجر السعيد وخطوة النجمة نوال التي لا تزال تحافظ على صمتها ولم تعلق على القرار بشكل رسمي ومباشر بل اكتفت بتغيير اسمها عن مواقع التواصل الاجتماعي واستكمال نشاطها الفني بالحفلات والترويج لأغانيها.