أول تعليق من رنا سماحة على خبر انفصالها للمرة الثانية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:59 مساءً - بعد فترة من الصمت بدون أي تعليق من جانب الفنانة رنا سماحة بعد انتشار خبر انفصالها للمرة الثانية عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، قامت اليوم بتوضيح بإنها لا تريد التعليق على أي خبر يخص حياتها الشخصية وذلك حسب المنشور التي قامت بنشره عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. رنا سماحة ترفض الحديث عن حياتها الشخصية وجاء في منشور الفنانة رنا سماحة رفضها الحديث أو التعليق عن أخبار تخص حياتها الشخصية -دون التوضيح ما هي تلك الأخبار- حيث قالت: "هاااام.. بخصوص ما يتم تداوله من اخبار تخص حياتي الشخصيه انا معنديش اي تعليق للساده الاخوه الصحفيين".

وتابعت بإنها تحترم جميع الصحفيين ولكن هذه رغبتها قائلة: "انتوا على راسي بس انا معنديش اي تعليق.. ولا هيبقى ليا اي تعليق وشكراً لاهتمامكم جميعاً".



يذكر أنه قد انتشر الفترة الماضية نبأ انفصال رنا سماحة، من الملحن سامر أبو طالب، وأحدث ذلك جدل بداخل مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعدما انتشر بأن رنا سماحة أقامت دعوى قضائية للانفصال منذ 4 أشهر تقريباً.

في الوقت نفسه، ألغى الثنائي متابعة بعضهما البعض عبر حساباتهما الرسمية بـ إنستغرام، مما أكد على صحة هذه الأنباء، وهو نفس ما حدث في المرة الأولى لانفصالهما. عمل درامي منتظر لـ رنا سماحة وتشارك رنا سماحة في مسلسل "غموض" والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ومن المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث إنه مكون من 15 حلقة فقط. وتشارك في بطولته بجانب كلا من الفنانة وفاء عامر، ميدو عادل، وهاجر الشرنوبي، وإلهام عبد البديع، فضلًا عن نهال عنبر، ومحمد أبو داوود، وياسر علي ماهر وآخرين.



للمزيد: رنا سماحة تحتفل بنجاح مسرحية العيال فهمت وهذا ما قالته.. صور "العيال فهمت" آخر أعمال رنا سماحة المسرحية على جانب آخر عُرض لـ رنا سماحة عمل فني آخر، وهي مسرحية "العيال فهمت"، وهي عرض كوميدي غنائي، وتدور أحداثها حول كابتن طيار توفيت زوجته ولديه منها 8 أولاد ويعيش معه شخص أمين عليهم ويربيهم في غيابه، خاصةً وأن لديهم احتياجاتهم الكثيرة ومع الوقت يكتشف الأب أن هذا الشخص لا يستطيع تحمل مسؤولية تربية الأولاد ولا يستطيع احتواءهم معظم الأوقات ولا تلبية طلباتهم، فيجعله يقوم بـ الأعمال المنزلية فقط، ويأتي لأولاده بمربية. ومن هنا تبدأ الأحداث، فهي مربية تفهم التربية جيداً وتأخذ الأولاد لمنطقة آمنة.



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