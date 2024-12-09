تايلور سويفت تختتم جولتها الغنائية Eras Tour بتحقيق إيرادات تاريخية

تايلور سويفت توجه الشُكر لجمهورها

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تايلور سويفت تُحقق نجاحًا تاريخيًا من خلال الحضور والإيرادات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:59 مساءً - اختتمت المغنية الأمريكيةجولتها الغنائية بمدينة فانكوفر الكندية أمس الأحد 8 ديسمبر بعد أن حرص على حضور حفلاتها أكثر من 10 ملايين من مُعجبيها بجميع أنحاء العالم.كانت تايلور سويفت قد أحيت الحفل الختامي لجولتها الغنائية "Eras Tour" بملعب BC Place في مدينة فانكوفر بكندا أمس الأحد، وفور صعودها على المسرح، وجهت تايلور سويفت الشكر للجمهور ولمُعجبيها لجعلهم جولة "Eras Tour" الموسيقية رائعة للغاية.وقالت من خلال مقطع فيديو تم تداوله قبل تقديمها الأغنية الأخيرة: "أود أن أشكر كل واحد منكم على كونه جزءًا من الفصل الأكثر إثارة في حياتي حتى الآن - جولتي الحبيبة Eras".ومن خلال مقطع فيديو آخر تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت المُغنية الأمريكية تايلور سويفت: "لقد تجولنا حول العالم أجمع... لقد خضنا العديد من المغامرات، لقد كان الأمر الأكثر إثارة وقوة وكثافة وتحديًا أكثر من أي شيء قمت به في حياتي كلها"، مؤكدة خلال حديثها: "لقد حظينا بفرصة الأداء أمام أكثر من 10 ملايين شخص في هذه الجولة".يمكنك قراءة: تايلور سويفت تطيح بريهانا وتستحوذ على لقب أغنى موسيقية في التاريخوبحسب "نيويورك تايمز" قد حققت الجولة الغنائية لتايلور سويفت إيرادات تتجاوز الـ2 مليون دولار أمريكي من التذاكر، وقد ذكرت الصحيفة بأن ما حققته الجولة الغنائية ضعف مبيعات التذاكر الإجمالية لأي جولة حفلات موسيقية أخرى في التاريخ.وكان قد شهد الحفل الختامي للجولة الغنائية بالأمس غناء الجمهور لأغنية "عيد ميلاد سعيد" للمغنية تايلور سويفت قبل بلوغها 35 عامًا حيث أن يوم ميلادها سيكون الجمعة القادمة 13 ديسمبر.

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