الأمير ويليام يعد وجبة الغداء بنفسه للمشردين احتفالًا بالكريسماس

الأمير ويليام يشارك مؤسسة The Passage احتفالات الكريسماس

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الأمير ويليام وحملته "Homewards"

، أمير ويلز، يضع في المقام الأول بحياته، بالتساوي مع مهامه الملكية؛ الاهتمام بالقضايا الإنسانية، ورعاية أكثر من منظمة خيرية، تهدف لأغراض سامية، وتأتي على رأسها، اهتمامه بقضايا التشرد في بريطانيا. ولا يدعم الوريث الشرعي البريطاني تلك المؤسسات ماديًا فقط، بل يحرص دائمًا على زيارتهم، ومشاركة بعض الأنشطة بصحبتهم.قد ترغبين في معرفة: الأمير ويليام يُسلِّم جائزة إيرثشوت Earthshot.. مَن الفائزون؟زار الأمير ويليام، 42 عامًا، مؤسسة The Passage الخيرية، في لندن، وهي إحدى الجمعيات الخيرية التي تدعم حملة إنهاء التشرد في بريطانيا، والتي يرعاها الأمير، ويسيرعلى خطى والدته الراحلة الأميرة ديانا في تولي هذه القضية.وفي لقطة طريفة وإنسانية، حرصعلى مشاركة الأشخاص المُشردين الموجودين بالمؤسسة احتفالات الكريسماس، وارتدى ملابس الطبخ، وبدأ يحضر لهم وجبة الغداء بنفسه، كما فتح معهم أحاديث جانبية، وظل يمزح معهم حتى أنهى تحضير الطعام، في جو مليء بالبهجة.وسبق أن أعدّ أمير ويلز الغداء في The Passage العام الماضي أيضًا، ضمن مهمته في جعل التشرد "نادرًا".وشارك الأمير عبر الصفحة الرسمية لأمير وأميرة ويلز على "إنستغرام"، مقتطفات من تلك الزيارة، وعلق قائلًا على الفيديو الذي تم نشره: "شكرًا جزيلاً لجميع متطوعي passagecharity الذين يعملون بلا كلل لدعم أولئك الذين يعانون من التشرد، خاصة خلال موسم الكريسماس.. إن الأعمال الإنسانية، مثل تقديم وجبات غداء الكريسماس، تجلب الأمل لهم وتعزز شعور الأمان لديهم، فأنهم في أمس الحاجة إلي ذلك".وفي منشور آخر، شارك من خلاله صور مع متطوعي ومتلقو الخدمة في المؤسسة: "يسعدني أن أعود لتقديم غداء الكريسماس في passagecharity. شكرًا لكلوديت والمتطوعين الرائعين الذين يكرسون وقتهم لدعم أولئك الذين يعانون من التشرد. إن نكران الذات الذي يظهر منكم ومحاولاتكم في خلق مساحة دافئة خلال موسم الكريسماس يُحدث فرقًا عميقًا".لقد تجاوزت حملة"Homewards"، التي تضمن ستة مناطق تجريبية في جميع أنحاء المملكة المتحدة لمبادرات مختلفة محليًا لمواجهة التشرد، عامها الأول في يونيو. وفي وقت لاحق من شهر أكتوبر، أطلقفيلمًا وثائقيًا من جزأين حول المنظمة بعنوان "الأمير ويليام: يمكننا إنهاء التشرد".وقدم الأمير خلاله نظرة فريدة ومتعمقة لبرنامج Homewards الذي يستمر منذ خمس سنوات، والذي يهدف إلى إثبات أنه يمكن القضاء على التشرد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

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الأميرة ديانا عرّفت الأمير ويليام بمؤسسة The Passage

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تعرّف الأمير ويليام على مؤسسة The Passage، من خلال والدته الراحلة الأميرة ديانا، وقد ذكر هذا الأمر في المقطع الدعائي لفليمه الوثائقي، وحكى كيف قدمته الأميرة ديانا، لأول مرة إلى قضية التشرد من خلال اصطحابه هو وشقيقه الأمير هاري لمؤسسة The Passage الخيرية -التي يشغل الأمير ويليام منصب الراعي لها منذ عام 2019- وقال ويليام في المقطع: "أخذتني والدتي إلى The Passage؛ أخذتني أنا وهاري إلى هناك. كنت في الحادية عشرة من عمري في ذلك الوقت، أو ربما العاشرة. لم أذهب إلى أي مكان مثل هذا من قبل، وكنت قلقاً بعض الشيء".

واصل الأمير ويليام حديثه عن الطريقة التي كانت تتبعها والدته الأميرة ديانا في التعامل مع الآخرين، وكيف كانت تخفف من توترهم، وقال: "كانت والدتي تفعل ما تفعله عادة، تجعل الجميع يشعرون بالراحة، وتضحك معهم وتمزح معهم".وشرح الأمير ويليام شعوره وقتها بأولئك المشردين، حيث أدرك أن هناك أشخاصاً آخرين لا يعيشون نفس الحياة التي يعيشها، ولكن عندما قابلهم أصبح لديه منظور آخر مختلف.



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