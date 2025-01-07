الامارات | «فزاع للصيد بالصقور» تتوّج أصحاب المراكز الأولى لمنافسات «الشيوخ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدلت المنافسات على أشواط «الشيوخ» في بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، بعد منافسات جاءت قوية وسط مشاركة لنخبة الفرق، أقيمت البطولة في المقر الجديد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الهباب بدبي، بتنظيم من إدارة بطولات فزاع.

وجاء ختام منافسات «الشيوخ» مملوءاً بالنديّة والمنافسة، مع ارتفاع مستوى الفرق والصقارين المشاركين، وتحليق نخبة الصقور في سماء المنافسات من أجل تحقيق أفضل الأزمنة للتفوق في الحدث البارز على صعيد هذه الرياضة التراثية العريقة.

وشهدت أشواط بيور جير اقتناص فريق «النيف» للمركزين الأول والثاني في شوط رمز فرخ، بوساطة الطير «جيّاش»، والطير «إن إف 17» على التوالي، فيما ذهب المركز الثالث لفريق «إف 3» بالطير «كي إم 33».

وتفوق في شوط الرمز بيور جير جرناس، فريق «إف 3 إس» بالطير «بي 64» بزمن 16.0127 ثانية، أما المركز الثاني فذهب إلى فريق «إف 3» وبفارق أجزاء من الـ1000 بالثانية، وذلك بالطير«12» بزمن 16.0129 ثانية، وعاد فريق «إف 3 إس» ليحقق المركز الثالث بالطير «بي 11» بـ16.260 ثانية.

وعاد فريق «النيف» ليكسب رمز شوط القرموشة فرخ، بتحقيقه المركزين الأول والثاني بالطير «زمردة» بزمن 16.374 ثانية، وبالطير «إم جي 1» بـ16.775 ثانية، ثم فريق «إف 3 آر» بالطير «جي 18» بـ16.854 ثانية.

كما حصل فريق «إف 3 إس» على رمز شوط قرموشة جرناس بالطير «عوايد» بزمن 16.000 ثانية، يليه فريق «إف 3» بالطير «مزنة» بـ16.106 ثانية، ثم «إم 7» بالطير «جي 96» بـ 16.186 ثانية.

وفي ختام المنافسات توّج كل من مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة،

دميثان بن سويدان، الفِرَق الحاصلة على المراكز الأولى، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد بن مرخان.

تطوّر مستمر

اعتبر الصقار سهيل الكندي، من فريق «إف 3 اس»، أن البطولة في مكان إقامتها الجديد، وما تقدمه من إمكانات وتجهيزات، خصوصاً تنوّع اتجاهات «الأجنحة»، يضعها في حالة من التطوّر المستمر، فهي تقدّم في كل موسم أرقاماً قياسية جديدة، الأمر الذي يدل على أن رياضة الصقارة في السكة الصحيحة وضمن نسق تصاعدي، وجميع الفرق تسعى لتحقيق أفضل النتائج، بعد موسم طويل من التحضير والتدريب، واختيار الطيور المناسبة لكل بطولة وشوط.

. «النيف» بطلاً لرمز بيور جير فرخ، و«إف 3 إس» يقتنص رمز الجرناس.