الامارات | «لوفر باريس»: 8.7 ملايين زائر في 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ متحف اللوفر في باريس، العام الماضي، على معدلات ارتياد ثابتة مقارنة بالسنة السابقة، إذ استقطب 8.7 ملايين زائر في 2024، رغم التراجع خلال الصيف الذي شهد إقامة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، بحسب أرقام نشرتها المؤسسة أمس.

وقال أكبر متحف في العالم إنه حافظ على معدلات الارتياد «عند مستوى عام 2023»، مع 8.7 ملايين زائر في 2024 مقابل 8.9 ملايين في العام السابق (بتراجع 2%)، وفق تقديرات متحف اللوفر، وفي عام 2024 كان 77% من زوار متحف اللوفر من الأجانب، بينهم 13% من الأميركيين ونسبة من الأوروبيين تتضمن 5% من كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا، و4% من إسبانيا، وأكد المتحف أن «الزائرين الصينيين (6% مقابل 2.4%) بدأوا في تسجيل عودة ملموسة».