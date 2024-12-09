شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على الفنانة بدرية طلبة في عزاء أبو بناتها بالإسكندرية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 فيديو مصور من عزاء المؤلف والمخرج مصطفي سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة من دار مناسبات المنارة بمنطقة باب شرقي، وتلقت الفنانة بدرية طلبة واجب العزاء ،وذلك بحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كانت الفنانة بدرية طلبة، البنت عن موعد عزاء أبو بناتها الراحل المؤلف والمخرج مصطفى سالم، عبر حسابها على موقع فيس بوك، مؤكدة أن العزاء سيقام غداً الإثنين في دار مناسبات المنارة الشاطبي بشارع أبو قير.

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن موعد عزاء أبو بناتها الراحل المؤلف والمخرج مصطفى سالم، عبر حسابها على موقع فيس بوك، مؤكدة أن العزاء سيقام اليوم الإثنين في دار مناسبات.



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