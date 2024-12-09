نور النبوي يؤدي مناسك العمرة برفقة هؤلاء النجوم

هكذا تفاعل الجمهور مع صور نور النبوي

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فيلم "الحريفة 2- الريمونتادا"

"6 شهور" أحدث أعمال نور خالد النبوي الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - أدّى الفنان الشاب، مناسك العمرة برفقة عدد من النجوم منهم: الفنان أمير المصري والفنان محمد فراج.وقد حرَص "نور النبوي" على توثيق لحظة وقوفهم أمام الكعبة المشرّفة، بمجموعة صور نشرها عبْر صفحته على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ معلقاً: "ربنا يديمها نعمة".ولاقت الصور التي نشرهاتفاعلاً كبيراً، سواء من المشاهير أمثال: الفنان محمد الشرنوبي، والذي وجّه رسالة للثلاثي من خلال تعليقه؛ قائلاً: "تقبّل الله يا حبايبي". هذا إلى جانب التعليقات الأخرى من جمهور ومحبي نور النبوي، الذين تمنَّوا من الله، عز وجل، أن يتقبّل العمرة التي قام بها: "عمرة مقبولة إن شاء الله". "تقبّل الله ربنا يديمها لك دايماً يا رب".على جانب آخر، يُعرض للفنانفيلم "الحريفة 2- الريمونتادا" بدُور السينما، وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً ساهم في تصدُّره لشباك التذاكر، بعد تحقيقه في الأسبوع الأول من عرضه لـ إيرادات مرتفعة.تدور أحداث الجزء الثاني من "الحريفة"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحُلم سويّاً، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.فيلم "الحريفة 2- الريمونتادا"، بطولة: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبوسعدة، كريمة منصور، والطفلة ريما مصطفى. وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.ومن المقرر أن يستضيف الفيلم عدداً من النجوم، من بينهم: نجم الكرة العالمي مايكل أوين، والنجوم المصريون: آسر ياسين، وأحمد فهمي، وأسماء جلال، والمعلّق الرياضي أيمن الكاشف.يمكنكِ قراءة غياب والده وحب السينما: لحظات ومشاهد من طفولة نور خالد النبوي

على جانب آخر، حقق مسلسل "6 شهور" الذي يقوم ببطولته نور خالد النبوي نجاحاً كبيراً وأصداء واسعة؛ خاصة بعد أن نالت قصته إعجاب محبي الأعمال الدرامية، والتي تدور حول "مراد" و"لطيفة" اللذين يتنافسان على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبارٍ مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع، الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.

ويشارك في بطولة هذا المسلسل عددٌ من الوجوه الشبابية، منهم: نور إيهاب، فريدة رجب، باهر النويهي، نورا عبدالرحمن، مراد مكرم، سلوى محمد علي، محمد عبدالعظيم، بسمة نبيل وآخرون. والعمل من إخراج مصطفى صولي. وتأليف عمرو أبوزيد، وأحمد هشام.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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