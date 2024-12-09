مع تصدُّره أعلى القوائم: أبطال مسلسل موعد مع الماضي يكشفون تفاصيل أدوارهم

أبطال مسلسل موعد مع الماضي يكشفون تفاصيل أدوارهم

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مسلسل "موعد مع الماضي"

أبطال العمل

View this post on Instagram A post shared by Mahmoud Hemida - محمود حميدة (@mahmoudhemida_official)

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:27 مساءً - مع تصدُّرقائمة التوب 1 عبْر إحدى المنصات الإلكترونية في مصر، وضمن قائمة التوب 5 في دول عربية وعالمية، تحدّث أبطاله:، عن تفاصيل أدوارهم، وما يميّزها عن أدوارهم السابقة.كشف أبطاللموقع "ET بالعربي"، بعد تصدر المسلسل قائمة التوب 1 عبْر منصة نتفليكس في مصر، وضمن قائمة التوب 5 في دول عربية وعالمية، وذلك على هامش تواجُدهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة، عن تفاصيل أدوارهم، والمختلف فيما يقدّمونه في المسلسل عن أدوارهم السابقة؛ حيث قالت النجمة الأردنية ركين سعد: "المسلسل مختلف، منذ قراءتي للسيناريو والدَور مختلف، شخصية ليلى بنت عندها غموض وحب المغامرة ورياضية، وتبحث عن الحقيقة". وأكملت: "هي شخصية مختلفة عن الأعمال التي قدّمتها من قبلُ، وعندها الصراع بتاعها، والمسلسل بأكمله مختلف وحلو؛ فحبيت إني أكون جزء منه". وأضافت: "حضّرنا للشخصية ووجدنا أنسب لوك لها؛ فهي شخصية بوهيمية تحب المغامرات؛ فحسينا أن الشعر مع الملابس وطريقتها؛ فكان هناك تحضير ثم خرجنا بلوك نهائي".كما كشفت الفنانة شيرين رضا عن ملامح شخصيتها قائلة: "هي أم متسلطة جداً، وهي المتحكمة في عائلتها وأسرارهم، وعندها استعداد لعمل أيّ شيء لكيلا يتم الكشف عن هذه الأسرار؛ فهي ست جامدة جداً، ولا أتذكر أن كنت قدمت مثل هذا الدور من قبل أم لا".وقال الفنانعن تفاصيل دَوره في المسلسل: "أعتقد أن جميع الناس شاهدوني في أعمال خلال الفترة الماضية بأشكال وأنماط وشخصيات مختلفة، هذا الدَور مختلف 180 درجة".كما كشفعن زيادته لوزنه من أجل الشخصية؛ حيث قال: "حبيت الشخصية جداً وتفاجأت بها، أنا قبل المسلسل كنت 75كجم، لكي أجهز لهذا المسلسل أصبحت 90كجم، ولم أشارك في أيّ عمل لمدة سنة ونص".أما الفنان شريف سلامة فقال: "منذ بدايتي أدّيتُ رومانسي ولايت كوميدي، ولكن لم يكن لديّ أيّ هدف أن يُقال عني إن شريف سلامة له في هذا الخط، أو يؤدي فقط هذا النوع من الأدوار، ولذلك دائماً مع كلّ دَور جديد، أقوم باختيار حاجة مختلفة تماماً"." ينتمي لأعمال الإثارة والتشويق، ويسلّط الضوء على تحديات العلاقات العائلية وتداعيات الأسرار الدفينة، ويصطحب العملُ المشاهدين في رحلة مليئة بالترقُّب وأحداث الأكشن المحتدمة والمتعمقة في المشاعر العاطفية؛ إذ تُزيح كلّ حلقة الستار تدريجياً عن مستوًى جديد من الغموض بطريقة تُثير تساؤل المشاهدين حول حقيقة ما حدث بالفعل طوال تلك السنوات الماضية.العمل من تأليف محمد المصري، وإخراج "السدير مسعود"، ويضم كوكبة من النجوم منهم: آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، ومحمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف)، هدى المفتي (نادية)، بالإضافة إلى صبا مبارك (منى).اطلعي على: إطلالة شيرين رضا تسرق الأضواء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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