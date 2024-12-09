شرادها كابور: طفولة استثنائية وشهرة عالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - شرادها كابور، ممثلة هندية لم يتخط عمرها الـ 37 عاماً، ورغم ذلك أصبحت أشهر نجمات بوليوود، بل وصلت نجوميتها للعالمية، موهبتها لا تقتصر على التمثيل باحترافية وتنوع فقط، بل برعت أيضاً في الغناء والرقص، والاستعراضات، وغيرها من المواهب المتعددة. ويستضيف اليوم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، شرداها للتحدث عن مسيرتها الفنية الناجحة، خلال جلسة حوارية.

من هي شرادها كابور؟

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شرادها كابور، ممثلة هندية شهيرة، تعتبر واحدة من الممثلات الأكثر شهرة والأعلى ربحاً في الهند، كما أن اسمها يظهر باستمرار في قائمة فوربس للمشاهير الـ100 في الهند منذ عام 2014، وتم إدراجها في قائمة فوربس آسيا لأكثر 30 شخصاً مؤثراً تحت سن الثلاثين في عام 2016. تحتل المرتبة الأولى كأكثر الممثلين الهنود متابعة، والمرتبة الثانية كأكثر الهنود متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم التصويت لها كسادس أكثر ممثلة جاذبية في العالم من قبل FHM India في عام 2013، وظهرت في المركز السادس في قائمة المشاهير الأكثر بحثاً في McAfee في عام 2014، واحتلت المرتبة الثانية في عام 2015. ووفقاً لمؤشرات Google، كانت من بين أشهر الممثلات الهنديات في عامي 2014 و 2015.

أفلامها حطمت أرقاماً قياسية، وكان على رأسها فيلم "Stree" لعام 2018، وفيلم "2 Stree" لعام 2024، وفيلم "Aashiqui" لعام 2013، وكما وصفها مهرجان البحر الأحمر السينمائي، استطاعت كابور أن ترسخ مكانتها كملكة لشبّاك التّذاكر.

وإلى جانب التمثيل السينمائي، تشتهر كابور أيضاً بعروضها المسرحية، وعملها الخيري، والاستعانة بها كعارضة أزياء، ووجه إعلاني لأشهر العلامات التجارية.

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شرادها كابور.. ولدت نجمة

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ولدت شرادها كابور عام 1987، في مومباي، وهي من أصل بنجابي من جهة والدها. ترعرعت وسط عائلة مثقفة وفنية، ما أصقل موهبتها، فهيّ ابنة الممثل شاكتي كابور والممثلة شيفانجي كابور، ويوجد أفراد آخرون في عائلتها بمجال التمثيل والغناء.

في مراحل تعليمها، كانت طالبة استثنائية ونشطية جدًا، ولكن في الأنشطة الترفيهية، مثل الرقص والمسرح، كما تفوقت أيضاً في رياضات مثل كرة القدم وكرة اليد، وكان يصفها المعلمون وأصدقاؤها بالمدرسة بأنها متعددة المواهب. وبعد أن أنهت كابور تعليمها المدرسي، درست علم النفس في جامعة بوسطن، لكنها غادرت في عامها الأول عندما حصلت على عرض فيلمها الأول لفيلم Teen Patti من المنتج أمبيكا هندوجا.

كانت منذ طفولتها مفتونة بالتمثيل، وكثيراً ما كانت تقلد الممثلين، ومشاهد من الأفلام، وترقص على أغاني بوليوود وهي ترتدي ملابس والديها، وكانت دائماً تزور مواقع التصوير مع والدها.

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عرض سلمان خان لشرادها الذي رفضته

مسيرة فنية فريدة

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ربما لا يعرف الكثيرون، أن فرصة عمرجاءت لها على طبق من ذهب في طفولتها ولكنها رفضتها، وذلك عندما عرض عليها نجم بوليوود سلمان خان دورًا في فيلمه "Lucky: No Time for Love"، وعمرها كان 16 عاماً فقط، بعد أن شاهد أداءءها في مسرحية المدرسة بالصدفة، لكنها رفضت العرض لأنها كانت تطمح إلى أن تصبح طبيبة نفسية.

بدأت شرادها كابور مسيرتها الفنية مع فيلم "Teen Patti" عام 2010. على الرغم من أن الفيلم تلقى آراء سلبية، إلا أن أداء كابور كان موضع تقدير، وحصلت من خلاله على ترشيح لجائزة فير لأفضل ظهور نسائي لأول مرة عن دورها كفتاة جامعية.

بعد فيلم Teen Patti، وقّعت عقداً لثلاثة أفلام، وكان أول مشروع لها هو الفيلم الكوميدي "Luv Ka The End" في عام 2011، وتلقت استحساناً كبيراً من النقاد وفازت بجائزة Stardust Searchlight لأفضل ممثلة.

وفي خطوة مفاجئة، انسحبت كابور من عقد الأفلام الثلاثة، للتوقيع على فيلم Aashiqui، وجسدت خلاله دور أروهي كيشاف شيركي، وهي مغنية في بلدة صغيرة أصبحت فنانة ناجحة بمساعدة مغنية مشهورة أخرى، وحقق الفيلم نجاحاً في شباك التذاكر وعزز استحسان كابور من النقاد، وحصلت بسببه على العديد من الترشيحات لجوائز أفضل ممثلة، وكان هذا الفيلم بمثابة نقلة نوعية لها.

في عام 2014، أخذت دور بطولة في فيلم Ek Villain، والذي ظهرت فيه لأول مرة كمغنية بأغنية Galliyan. وفي نفس العام عرض لها فيلم " Haider" للمخرج فيشال بهاردواج، وهو مقتبس من رواية "هاملت" التي تدور أحداثها خلال صراع كشمير عام 1995. وقد أشاد النقاد بأداء كابور المميز في دور أرشيا، الصحفية.

الانتقال من بوليوود إلى الشهرة العالمية

شهد عام 2015 ظهورفي فيلم ABCD 2، وهو تكملة لفيلم الرقص ABCD: Any Body Can Dance، حيث لعبت دور راقصة هيب هوب، وحقق الفيلم نجاحاً عالمياً، وهنا انتقلت شهرة كابور من الهند للعالم.

في عام 2016، شاركت في فيلم Rock On 2، وهو تكملة لفيلم Rock On، الذي صدر عام 2008، وشاركت البطولة مع ممثلين مشهورين مثل فرحان أختار، أرجون رامبال، وبراتشي ديساي.

وفي عام 2017، بدأت كابور عامها مع الفيلم الكوميدي الرومانسي Ok Jaanu للمخرج شاد علي. ثم شاركت في بطولة فيلم Half Girlfriend مع أرجون كابور، وهو فيلم مستوحى من رواية للكاتب تشيتان بهجت.

كابور ونجاح تجاري ضخم بفيلم Stree

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في عام 2018 انتقلت إلى دور مختلف عنها في فيلم Stree، وهو فيلم يأخذ طابع فلكلوري استعراضي غنائي، وحقق حينها أكثر من 21 مليون دولار أمريكي، ومن عام 2018 حتى 2020، شاركت في بطولة عدد من الأفلام التي حققت أيضاً نجاحاً تجارياً ضخماً.

ثم انقطعت كابور عن السينما لفترة طويلة بسبب وباء كورونا، وبعد استراحة مدتها ثلاث سنوات، عادت إلى الشاشة الكبيرة أمام رانبير كابور في الكوميديا ​​الرومانسية للمخرج لوف رانجان Makkaar، وحقق الفيلم نجاحاً تجارياً معتدلاً. وفي أغسطس 2024، عادت كابور لمكانتها من حيث نسب الإيرادات وردود فعل الجمهور والنقاد، من خلال فيلم stree 2.

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