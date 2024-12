أندرو غارفيلد نجاح سينمائي ومسرحي تشهد له الجوائز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - للعام الثاني على التوالي، يستضيف مهرجان البحر الأحمر السينمائي النجم الأمريكي أندرو غارفيلد، ضيفاً في الجلسات الحوارية المقامة ضمن فعاليات المهرجان، للتحدث عن مسيرته المهنية وصعوده للشهرة والاحترافية العالمية.

ولأنه نجم حائز على العديد من الجوائز العالمية من بينها غولدن غلوب، وتوني، كما ترشح مرتين للأوسكار، لذا وجب إلقاء الضوء عليه أكثر، لنقترب منه والتعرف إلى حياته.

أندرو غارفيلد.. النشأة وتوجهه للتمثيل

https://www.instagram.com/p/DDUIOMvNh_T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDUIOMvNh_T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDUIOMvNh_T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ولد النجم أندرو غارفيلد- الذي أسر أداؤه المتغيّر في استوديوهات الأفلام الكبرى، وفي الأفلام المستقلّة، وعلى المسرح، الجماهير العالميّة لأكثر من عقد، مع مجموعة من الأعمال الّتي تواصل التطوّر مع كلّ دور جديد، ورواية قويّة جديدة- في 20 أغسطس 1983، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. لديه شقيق أكبر، بن جارفيلد، يعمل كطبيب.

التحق بالعديد من المدارس، حتى تخرج من جامعة لندن عام 2004. عندما وجد نفسه لا يهتم بدراسة الأعمال التجارية، تطور اهتمامه بالتمثيل. وباعتباره من محبي سبايدر مان منذ طفولته، فقد عرَّف نفسه بأنه الشخصية البديلة لسبايدر مان؛ بيتر باركر.

بداية قوية

في عام 2005، بدأ حياته المهنية كممثل محترف وظهر في "Sugar Rush"، وهو مسلسل بريطاني. بعد عامين، تحديداً عام 2007، لعب أول دور رئيسي له في فيلم "Boy A" كفتى مضطرب يحاول البدء من جديد بعد حياة في السجن، كما لعب دوراً مساعداً في دراما حرب أمريكية بعنوان "Lions for Lambs" في نفس العام. ظهر أيضاً في "The Social Network"، حيث لعب الدور الرئيسي. وفي وقتٍ لاحق شارك في فيلم "The Amazing Spider-Man". ونظراً لقدرته على لعب العديد من الأدوار، فقد تم اختياره كممثل رئيسي في الفيلم التاريخي "Silence" في عام 2016.

أبرز أعماله في مجال التمثيل

ظهر في العديد من الأفلام مثل "The Other Boleyn Girl"، "Imaginarium of Doctor Parnassus"، و"Never let me Go". في نهاية عام 2021، أعاد تمثيل دوره كـ "بيتر باركر" إلى جانب "توم هولاند" و"توبي ماغواير" في SPIDER-MAN: WAY HOME NO، والّذي أصبح بسرعة أحد أعلى الأفلام ربحًا في العصور كلّها.

هذا بالإضافة لظهوره بمسرح برودواي، حيث لعب دور البطولة في مسرحيّة برودواي للمخرج "طوني كوشنر" ANGELS IN AMERICA، الحائزة على جائزة بوليتزر. حقّقت المسرحيّة نجاحاً كبيراً على المسرح الوطني في لندن، وانتقلت إلى برودواي في 22 فبراير 2019.

اختتم "غارفيلد" مؤخّراً إنتاج فيلم WE LIVE IN TIME، من إخراج المخرج الإيرلندي "جون كرولي" وقام بكتابته "نيك باين". كما شوهد آخر مرّة في مسلسل FX، UNDER THE BANNER OF HEAVEN.

الجوائز والترشيحات في مسيرة أندرو غارفيلد

حصلعلى عدد لا يحصى من الجوائز، بما في ذلك جائزة بافتا BAFTA، جائزة توني Tony وجائزة A.A.C.T.A. كما حصل على ترشيحات لأفضل ممثّل رئيسيّ في جوائز الأوسكار، غولدن غلوب، نقابة الممثّلين، وجوائز بافتا.

كان أوّل ترشيح لجائزة إيمي عن دوره في دور "جيب باير". في عام 2021، لعب دور البطولة في فيلم TICK، TICK، ... BOOM!، وقد حصل على جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثّل عن عمله في الفيلم، وتمّ ترشيحه لجائزة الأوسكار، وجوائز نقابة الممثّلين والنّقّاد، من بين العديد من الجوائز الأخرى الّتي لا حصر لها. كما حظي الفيلم بإشادة كبيرة، وتمّت تسميته ضمن أفضل 10 أفلام لعام 2021 من قبل معهد الفيلم الأمريكي AFI.

حصل على جائزة توني لأفضل ممثّل رئيسيّ في مسرحيّة، وعلى ترشيح جائزة أوليفييه 2018 لأفضل ممثّل، وترشيح آخر من رابطة الدّراما لجائزة الأداء المتميّز، وترشيح من لجنة نقّاد مسرح نيويورك لأفضل ممثّل في مسرحية. في عام 2016، ظهر "غارفيلد" على الشّاشة الكبيرة في فيلم "مل غيبسون" الملحميّ المرشّح لجائزة الأوسكار في الحرب العالميّة الثّانية HACKSAW RIDGE، كما حصل على جائزة "أفضل ممثل" بعد أدائه في الفيلم.

إلى جانب هذه الجوائز، فاز بعدد لا يحصى من ترشيحات الأوسكار وفرصة التمثيل مع ممثلين مثل سام ورثينجتون، كامبل سكوت، والرجل العنكبوت الأصلي، توبي ماجواير.

للمزيد من الأخبار: نورغول يشيلتشاي توثق بالصور حضورها "البحر الأحمر السينمائي": "مهرجان ممتاز"

أبرز التواريخ في مسيرة أندرو غارفيلد المهنية

2007: ظهر لأول مرة في السينما.

2008: حصل على جائزة BAFTA TV لأفضل ممثل بعد أدائه المميز في فيلم "Boy A".

2011: أصبح سفيراً لمؤسسة Sport for Worldwide Orphans Foundation.

2016: لعب دوراً رئيسياً في فيلم "Hacksaw Ridge" المرشح لجائزة الأوسكار.

2018: فاز بجائزة توني بعد أدائه الرائع في "Angels in America"، وهو إنتاج على برودواي، تم الاعتراف بنجاحه بجوائز مرموقة

قد ترغبين في معرفة برندان فريزر يتحدث عن السينما السعودية : قادرة على جذب الجمهور وتثقيفه وتنويره

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».