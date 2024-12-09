خاصّ بالفيديو- لائحة الفائزين بالفراشة الذّهبيّة للدّراما في تركيا… وعرض زواج على المسرح

أقيم بالأمس حفل توزيع جوائز الفراشة الذّهبيّة، الذي يعتبر من أعرق وأقدم الفعاليّات الفنّيّة في تركيا، الذي يشهد سنويًّا على تنافس وحضور أبرز النّجوم في الدّراما التّركيّة. (http://www.instagram.com/p/DDWUiLYIUqS/)

وقد حصل خلال الحفل عدد كبير من المشاهير على جائزة الفراشة الذّهبيّة، إضافة إلى أحداث مفاجئة حدثت خلال البثّ المباشر. وقد توزّعت النّتائج على الشّكل التّالي:

أفضل مسلسل: حبّات اللؤلؤ

أفضل ممثّل: مارت يازجي أوغلو الذي شكر عائلته لوقوفها معه دائمًا. ثم شكر كل طاقم مسلسل “البراعم الحمراء”، كما شكر صديقَيه جان أتاك وبوراك داكاك.

أفضل ممثّلة: ديميت أفجار (بطلة مسلسل بهار) التي صرّحت خلال تسلّم الجائزة أنّها “لو كانت محمد أفجار بدلًا من ديميت أفجار لكانت حياتها أسهل، هذه هي الحقيقة”.

جائزة أفضل سيناريست: شوكرو نجاتي شاهين (البراعم الحمراء).

جائزة أفضل إخراج: عمر أتاي (البراعم الحمراء).

أفضل مغنّي في السّنة: سيميجينك،

أفضل مغنّية في السنة: سيمغي سايان،

أفضل مغنّي راب: جزاء،

أفضل مقدّم برامج: أحمد ممتاز تايلان مقدّم برنامج Empati.

توركان شوراي إستلمت جائزة شرفيّة لكونها أكثر ممثّلة تركيّة فازت بجوائز سينمائيّة.

أفضل ثنائي تلفزيونيّ: روجبين أردين وبيرتان أصلاني. وقد قدّمت لهما الجائزة داملا سونماز وهي عضوٌ في لجنة التّحكيم عن جائزة أفضل ثنائيّ إذ أشارت إلى أنّ تصويت الجمهور لم يترك لها خيار آخر فكان هناك اكتساح كبير جدًّا بحيث لم يكن هناك فرصة لاختيار ثنائيّ آخر في الواقع. واللجنة أيضًا تتابع الثّنائيّ الذي حظيَ بحبّ وإعجاب.

أفضل مسلسل رقميّ: الشّخصيّة (الموسم الثّاني)

مخرج مسلسل “الشّخصيّة” أونور صايلاك إستلم جائزة أفضل مخرج، وأفضل مسلسل رقمي.

بيرجوزار كوريل سلّمت صديقتها إسراء إيرول جائزة أفضل برنامج صباحيّ.

أفضل أغنية في السّنة Ateşe Düştüm (مارت دمير وميلا بدل)

المنتج أجون اليجالي إستلم جائزة شرفيّة لاكماله خمسة وثلاثين عامًا في المهنة.

الممثّل أتا دميرار إستلم جائزة شرفيّة لإكماله ثلاثين عامًا في المهنة.

أفضل ممثل طفل: صرب كان التينتشابا (عن مسلسل رائحة الصّندوق) الذي تحدّث على المسرح قائلًا: “اليوم حقّقت أوّل حلم لي، الآن لدي حلم آخر وهو أنّني أحلم بعالم خالٍ من الحروب ومليء بالصّداقات. أحيانًا أرى أشخاصًا حزينين أتمنّى أن يفرحوا هم أيضًا. واستلم الجائزة باسم الطفلة “نارين” التي قتلت مؤخّرًا في تركيا وكل الاطفال مثلها الذين لم تكتمل أحلامهم.

أفضل ممثّلة طفلة: ميليسا دورو اونال (عن مسلسل ليلى).

أفضل مسلسل كوميديّ: مسلسل “الأمير”.

أفضل ممثّل في مسلسل كوميديّ: جيراي التّينوك (مسلسل الأمير).

يغيت كوتشاك: جائزة النّجم اللامع لهذا الموسم.

ميليس مينكاري: جائزة النّجمة اللامعة لهذا الموسم.

سميّة أيدوغان: جائزة النّجمة اللامعة لهذا الموسم.

اليسّا سيزين سفر جائزة النّجمة اللامعة لهذا الموسم.

كما فازت إيبرو يشار بجائزة أفضل مغنية “أرابيسك خياليّة” وأهدت جائزتها الى كل الفتيات الأطفال في تركيا وفلسطين وسوريا وكل العالم، اللواتي يستَحْقِقْنَ عيش حياة جيدة.

من مفاجآت الحفل حصول مقدّمة حفل الفراشة الذّهبيّة تشاغلا شيكل على جائزة أفضل مقدّمة برامج.

ومن مشاهدات الحفل الجميلة فوز المؤثّر البير رنده بجائزة أفضل صانع محتوى وأثناء استلامه الجائزة قام بدعوة حبيبته بتول شاكماك إلى المسرح وعرض عليها الزّواج.

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سجّل مسلسل “البراعم الحمراء” رقمًا مميّزًا بفوزه بأكثر جوائز الفراشة الذّهبيّة لهذا العام عن أفضل ممثّل، أفضل إخراج وأفضل سيناريو.

أمّا خالد اوزغور ساري بطل مسلسل “المتوحّش” دعم زمليه بيرتان أصلاني وروجبين أردين بعد فوزهما بجائزة أفضل ثنائيّ: وقال “مستحقّة”

كما حضرت سيلا ترك أوغلو (بطلة مسلسل شراب التوت البري) مع حبيبها حفل الفراشة الذّهبيّة.