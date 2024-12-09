شكرا لقرائتكم خبر عن 338 مليون دولار عالميا للجزء الثانى من فيلم Gladiator والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Gladiator 2 الجديد إيرادات وصلت إلى 338 مليون و 378 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ومن إخراج المخرج العالمى ريدلى سكوت.

وانقمست إيرادات فيلم Gladiator 2 بين 123 مليون و 907 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و 214 مليونا و 470 الف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

ويلعب النجم العالمى بول ميسكال دور لوسيوس، ابن شقيق كومودوس (الذي لعبه سابقًا جواكين فينيكس) الذي أنقذه ماكسيموس (راسل كرو) في الفيلم الأصلي.

ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين الذين تم تأكيد مشاركتهم في الجزء الثاني، دينزل واشنطن، وكوني نيلسن، وديريك جاكوبي، ودجيمون هونسو، وجوزيف كوين، وبيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.

ويدور فيلم Gladiator II بعد أن تم غزو منزله من قبل الأباطرة الاستبداديين الذين يقودون روما الآن، أجبر لوسيوس على دخول الكولوسيوم ويجب أن ينظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها