شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد عن تكريمها بمهرجان أيام قرطاج السينمائى: فخورة لأنه من بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها الكبيرة بعد إعلان مهرجان أيام قرطاج السينمائى عن تكريمها في الدورة المقبلة التي تقام الشهر الجارى.



عائشة بن أحمد أكدت خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أنها فخورة بهذا التكريم الذى يُشعرها بفرحة شديدة، وقالت: سعادتي كبيرة بهذا التكريم خاصة أنه من بلدي تونس، لأن أكبر فرحة لأى إنسان هو شعوره بالتقدير من وطنه، وبالتالي أشعر بسعادة غامرة منذ معرفتى بالتكريم".

هذا ويشهد مهرجان أيام قرطاج السينمائى تكريم الفنانة عائشة بن أحمد خلال الدورة المقبلة، بعد تألقها وتمثيلها تونس في أعمال مميزة على مدار مشوارها ومسيرتها المميزة، التي شهدت تألقا سواء على صعيد الدراما أو السينما.

وتكرم عائشة بجائزة الإشعاع التي يتم منحها إلى الفنانين التوانسة الذين دوماً ما يمثلون بلدهم بمسيرة مميزة خارج تونس بأعمال ذات قيمة.

وتبدأ الدورة المقبلة من أيام قرطاج السينمائى خلال منتصف شهر ديسمبر الجارى.

من ناحية أخرى سبق أن أعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بعد اختيارها للمشاركة فى لجنة تحكيم الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائى، وذلك خلال الدورة الـ45 من المهرجان، إذ كتبت آنذاك عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: "سعيدة باختياري وللمرة الثانية كأحد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائى في دورته 45".

كما سبق أن تألقت عائشة بن أحمد خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل بدون سابق إنذار، الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه ونال إشادات واسعة.