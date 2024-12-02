حنان مطاوع تشيد بموهبة مها نصار والأخيرة ترد

تعليق حنان مطاوع

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - أشادت الفنانةبالموهبة التمثيلية التي تتمتع بها الفنانة؛ إذ حرصت على تسليط الضوء على هذا الأمر، من خلال نشر صورة عبر صفحتها على "إنستغرام" تجمعهما.جاءت الإشادة من خلال التعليق الذي أرفقتهبالصورة التي قامت بنشرها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" والتي تجمعها بالفنانة مها نصار حيث قالت: "مع الموهوبة القمرة مها نصار من مسلسل صفحة بيضاء...ضي".لتبدي النجمة مها نصار إعجابها بإشادةلها، لترد عليها في تعليق آخر، جاء كالتالي: "حبيبتي ياحنة يا موهوبة يا قمر".



ويواصل صناع وأبطال مسلسل "صفحة بيضا" تصوير مشاهد العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة المُقبلة؛ إذ يضم المسلسل كوكبة من النجوم منهم مها نصار، حنان مطاوع، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف وآخرون والعمل من تأليف حاتم حافظ، ومن إخراج أحمد حسن.

وتدور أحداث مسلسل "صفحة بيضا" في إطار درامي اجتماعي مشوق حول دكتورة جامعية تتهم ظلماً في قضية قتل، وتتوالى معها المواقف والأزمات.



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حنان مطاوع تستكمل "حياة أو موت"

بصمة درامية للفنانة مها نصار

في سياق آخر تواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير مسلسل آخر بعنوان "حياة أو موت"، وهو مكون من 10 حلقات، للعرض على إحدى المنصات الرقمية قريباً، وتقدم حنان في هذا العمل أيضاً دراما الإثارة والتشويق، حيث تجسد حنان خلال العمل شخصية دكتورة اسمها حياة أبو راضي، ويتم اتهامها بجريمة قتل، ومع تتابع الأحداث؛ يتم الكشف عن مرتكب الجريمة، وتورطها في القضية.ويشاركها بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم: رنا رئيس، محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان وآخرون، العمل من إخراج هاني حمدي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.وكان للفنانةبصمة درامية مميزة في مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض في موسم رمضان 2023، والذي قدمت خلال أحداثه شخصية "سناء" شقيقة الفنانة منى زكي والتي قدمت شخصية "حنان"، ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد، وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشاكل وخلافات في محيطها الأسري والعملي فتسعى للتصدي لها.كما تواجدت أيضاً في الموسم نفسه الرمضاني من خلال مسلسل آخر وهو "سوق الكانتو"، حيث لفتت الأنظار نحوها بعد تألقها في شخصية "فاطمة"، والتي تطلبت منها تحضيرات مختلفة، خاصة وأن العمل تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة، وهذا ما أكدت عليه خلال لقاء سابق لها في برنامج "الراديو بيضحك"؛ إذ قالت: "المسلسل مختلف تماماً عن دلوقتي، وكان إيقاعهم بطيئاً للغاية، فبالتالي حسيت إن لغة الكلام للشخصية لابد أن تكون بطيئة وبهدوء، وهو ما قمت به وحاولت توصيله للجمهور".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».