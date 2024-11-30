سحب الجنسيّة الكويتية من نوال الكويتية وداوود حسين… اقرأ التفاصيل

في خطوة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تمّ سحب الجنسية الكويتية من الممثل داوود حسين والفنانة نوال الكويتية.

ووفقاً للمرسوم الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية في الكويت اليوم، فقد صدر المرسوم بسحب الجنسية من داوود حسين ونوال الكويتية وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية وذلك في إطار حملة الحكومة الكويتية على الجنسيّات المزوّرة. (بحسب جريدة القبس)

وكانت الجريدة الرسمية في الكويت قد نشرت مراسيم عديدة بسحب الجنسية من ١١٥٨ شخصًا ممن اكتسبوها بالتبعيّة، كما أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسيّة قد قررت في اجتماعها الأخير سحب وفقد الجنسية لأكثر من ١٧٥٨ حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

ومنذ أشهر، تشنّ الحكومة الكويتيّة، حملة قويّة على ملفّات الجنسية، حيث تمّ سحبها من الآلاف بداعي التزوير أو مخالفة قانون الجنسيّة.

وتجاوز عدد الأشخاص المسحوبة جنسياتهم الـ ٦٣٧٠ شخصًا منذ نحو ثلاثة أشهر.

وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزوّرين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

وأدخلت الكويت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.