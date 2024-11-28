بالصور- عارضة أزياء تسير على خطى جدتها أيقونة الجمال الإيطالية

ميرنا وليد - بيروت - إختارت لوسيا صوفيا بونتي حفيدة الممثلة الإيطالية صوفيا لورين فستاناً من مجموعة جدتها لحضور Debutante’s Ball in Paris في باريس.

لوسيا هي عارضة أ زياء وتتعاون مع المصمم جيورجيو أرماني الصديق المقرب من جدتها. وكشفت لوسيا أن جدتها كانت تؤمن بالأناقة الكلاسيكية وأهمية إختيار الملابس التي تعكس الشخصية الحقيقية. وعلّمتها ان تحرص على البساطة في إطلالاتها.

وكشفت لوسيا البالغة من العمر 18 سنة أن كل فستان من مجموعة جدتها له حكاية وأنها تختار ما هو مريح ويمنحها الثقة بنفسها.

والد لوسيا هو المخرج إدواردو بونتي من زوجها المنتج كارلو بونتي ووالدتها ممثلة تدعى ساشا. عائلتها تقيم في لوس أنجلوس وهي تتابع دراستها في جامعة Brown University وتلتقي بجدتها صوفيا لورين التي تقيم في سويسرا كلما سنحت لهما الفرصة.