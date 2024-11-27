مسلسلات جديدة انطلق تصويرها هذا الأسبوع للعرض في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:53 مساءً - استقبلت استديوهات التصوير هذا الأسبوع 3 مسلسلات جديدة، انطلق تصويرها للعرض في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعدما شهدت الأسابيع الماضية بدء تصوير أكثر من مسلسل؛ خاصةً مع تبقّي 3 أشهر فقط على حلول شهر رمضان. ويأتي ذلك مع رغبة من صنّاع الدراما في الانتهاء من تصوير أعمالهم بحلول رمضان، وتجنُّب التصوير في الشهر الكريم.

سيد الناس أحدث مسلسلات رمضان 2025 في أماكن التصوير

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أحدث الأعمال التي انطلق تصويرها هذا الأسبوع،حيث أعلن صنّاعه أمسِ الثلاثاء عن بدء تصوير أول المشاهد في الديكور الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي بمصر. وقد جاء ذلك بعد أشهر من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة؛ إضافة إلى تفرُّغ مخرجه محمد سامي للعمل بعدما انتهى من مسلسل "إش إش" للفنانة مي عمر، والمقرر عرضه في رمضان أيضاً.

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مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، ياسين السقا، وعدد آخر من الفنانين يجري التعاقد معهم. والعمل من تأليف الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح. وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي لا يخلو من التشويق.

انطلاق تصوير مسلسل لام شمسية

بدء تصوير لام شمسية- الصورة من الشركة المنتجة

ثاني المسلسلات التي انطلق تصويرها هذا الأسبوع، "" بطولة: أمينة خلال؛ حيث صور أبطال العمل أول المشاهد يوم الإثنين الماضي، بعد التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد وآخرين. والمسلسل تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدي وجوهر.

وتعود أمينة خليل بمسلسل "لام شمسية" المكوّن من 15 حلقة، إلى دراما رمضان 2025 بعدما غابت عن موسم 2024؛ حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، ومنذ ذلك العام تواجدت أمينة في موسم رمضان من كلّ عام، سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي أو تصدُّر بطولة مسلسل.

ياسمين عبدالعزيز تواصل تصوير وتقابل حبيب

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وقد أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بدء تصوير مسلسلها الجديد "" يوم الجمعة الماضي، بعدما نشرت صور احتفالها بانطلاق التصوير بصحبة صنّاع العمل، الذي يكتبه عمرو محمود ياسين، ويخرجه محمد الخبيري، وتنتجه شركة سينرجي. ويشارك في بطولته كلٌّ من: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو محمود ياسين، منة عرفة، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين.

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ويشهد مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، عودة تعاوُن ياسمين عبدالعزيز مع الفنان كريم فهمي، بعدما قدّما سويّاً مسلسل "ونحب تاني ليه" في رمضان 2020. وقد حقق العمل نجاحاً لافتاً، كما يسجل "وتقابل حبيب" كذلك لقاء ياسمين عبدالعزيز ونيكول سابا بعد 18 سنة من تعاونهما في فيلم "ثمن دستة أشرار"، الذي قام ببطولته الفنان محمد رجب، وتم عرضه عام 2018.

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