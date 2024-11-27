بلقيس تسحر العيون بإطلالتها بالأحمر

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة بلقيس الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال أفراح الصاهود في الكويت، متألقة بفستان أحمر يجمع بين الجرأة والرقي.

اختارت بلقيس في الحفل إطلالة حورية البحر، حيث ارتدت فستانًا من نسيج الكريب الفاخر بتوقيع دار الأزياء Safiyaa، مزينًا بياقة عميقة وأكمام طويلة، عاكسًا جمال قوامها ورقيّ اختياراتها.

لم تكتمل الإطلالة من دون لمسة فاخرة من المجوهرات، إذ تزيّنت بمجموعة من الذهب الأبيض المرصّع بالألماس من علامة Messika، مما أضاف مزيدًا من التألق.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت بلقيس تسريحة شعر ملساء بغرّة جانبية مموجة، فيما اختارت مكياجا بألوانًا ترابية وبرونزية دافئة مع تحديد دقيق للعيون وشفتين بلون بيج حيادي، مما أكسب ملامحها دفئًا وجاذبية إضافية.

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