ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج هاني لاشين، رئيس مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، أن الدورة الأولى من المهرجان تضم أفلامًا متنوعة من 15 دولة، تشمل أفلامًا طويلة، قصيرة، وأفلام طلبة، تم اختيارها بعناية شديدة.
وأوضح أن المهرجان يهدف إلى دعم الثقافة والفنون في محافظة الفيوم، بدعم من وزارة الثقافة والبيئة والمحافظة نفسها.
كما كشف عن تشكيل لجان تحكيم متميزة، حيث تترأس المنتجة التونسية درة بوشوشة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، وتضم في عضويتها المخرجين عمر عبد العزيز وليالي بدر والناقد خالد ربيع والممثلة داليا مصطفى، أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، فيترأسها الناقد أحمد شوقي، وتضم المخرج نواف الجناحي والمنتج زين العابدين شرف الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان الفيوم السينمائي يعلن عن لجان التحكيم ويكشـ ف تفاصيل الدورة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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