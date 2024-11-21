شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تسجيل صوتى لسهير البابلى قبل وفاتها.. انشغلت بذكر الله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تمر اليوم الذكرى الثالثة لوفاة ملكة البهجة الفنانة الكبيرة سهير البابلى التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 21 نوفمبر من عام 2021 بعد رحلة حياة مليئة بالعطاء والفن والإبداع رسمت خلالها البسمة، ومازالت ترسمها على شفاه الملايين فى كل أنحاء الوطن العربى بما قدمته من أعمال فنية ستبقى للأبد عنوانا للبهجة وشاهدة على إبداع فنانة من زمن الفن الجميل أعطت الفن بلا حدود.

قدمت الفنانة الكبيرة سهير البابلى مئات الأدوار للسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، وظلت طوال حياتها تحترم فنها وتحرص على اختيار أدوارها بعناية، وفى قمة نجاحها عام 1997 وأثناء عرض مسرحية "عطية الإرهابية" قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وفاجئت الجميع بهذا القرار.

وفى تصريحات سابقة، قالت البابلى عن قرار الاعتزال إنها كانت ترى ابنتها الوحيدة نيفين الناقورى التى تشبهها كثيرًا وقد ارتدت الحجاب وتحرص على دراسة وحفظ القرآن وتدريسه، فقررت ارتداء الحجاب والاعتزال عام 1997.

وكانت سهير البابلى تلتقى بالشيخ الشعراوى والدكتور مصطفى محمود وتسأل كثيرًا عن أمور الدين، وكان الشيخ الشعراوى يناديها باسم "سكيننة"، وأوضحت النجمة أن الشيخ قابلها فى الحج فقال لها: "وماله لو مثلتى وإنتى بالزى ده، وتوصلى رسالة مفيدة وهادفة للناس، الناس بتشوف التليفزيون أكتر مابتروح الجامع، وممكن تسمع منك أكتر ما تسمع منى».

وبعد اعتزالها لمدة تجاوزت تسع سنوات قررت سهير البابلى العودة للتمثيل بشروط، فقدمت مسلسل "قلب حبيبة" عام 2005 مرتدية الحجاب، وظلت الفنانة الكبيرة لسنوات طويلة حتى رحيلها تحرص على دراسة القرآن وحفظه والتقرب إلى الله، حتى أنها حين تدهورت حالتها الصحية كان يجرى على لسانها دائماً ذكر الله فى الأوقات التى تفيق فيها، وكان اليوم لسابع انفرد من قبل بنشر آخر تسجيل صوتى للفنانة الراحلة سهير البابلي قبل وفاتها، حيث كانت تذكر وتردد اسم الله الودود.

ويظهر فى التسجيل صوت الدكتور رضا طعيمة، الداعية الإسلامي وزوج نيفين الناقورى ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، وهو يتحدث للفنانة الكبيرة قائلا: "هتذكرى معانا ياسوسكا" فتجيب سهير البابلي بالايجاب، ليسألها زوج ابنتها: "بتحبى ايه فى الذكر؟"، فتقول : "الله "، ثم تردد الفنانة الكبيرة مع ابنتها و زوج ابنتها وأحفادها، قائلة: "يا ودود يا ودود يا ودود يا الله".

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلي قد رحلت عن عالمنا فى 21 نوفمبر 2021 بعد فترة غيبوبة قضتها بالمستشفى، وتخللت الغيبوبة لحظات كانت تفيق فيها الفنانة الكبيرة لتردد اسم الله أو تنطق الشهادة .

وقال الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفنانة سهير البابلى ظلت تردد قبل رحيلها "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وكشف "طعيمة" أن الفنانة الكبيرة سهير البابلى كانت تتحرك قليلاً وتفتح عينيها عندما كان يقرأ هو وابنتها نيفين القرآن إلى جوارها.

وتابع زوج ابنة الفنانة الكبيرة، قائلاً: "كنا نردد بجوارها بردة البوصيرى فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت تفتح عينيها للحظات وتنظر لنا وتبتسم، حتى إن الممرضات تعجبن ووقفن معنا يرددن: مولايا صلى وسلم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم".

وأوضح زوج ابنة الفنانة سهير البابلى، أنها كانت تحب بردة البوصيرى، ودائما ترددها فى مجالس المديح النبوى، التى اعتادت الأسرة أن تنظمها مع بعض أصدقائها من حفظة القرآن، وتفرح كثيرًا عند ترديدها بصوتها الجميل .

وأضاف: "قبل دخول الحاجة سهير فى الغيبوبة كانت تردد عبارة: يا ودود يا ودود يا خالق يا موجود صل على الحبيب المحبوب".