السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: نعد رسالة تحذيرية للاتحاد الأوروبي من مغبة تنفيذ أوامر الجنائية الدولية

كشف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، "أننا نعد رسالة تحذيرية للاتحاد الأوروبي من مغبة تنفيذ أوامر الجنائية الدولية"، بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وكانت قد أكدت دول في الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا ودول أخرى التزامها بقرارات الجنائية الدولية، في حين اعترضت عليها السلطات الأميركية.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "وزير الخارجية غدعون ساعر يجري اتصالات مع عدد من وزراء خارجية دول العالم لتوضيح خطورة قرار المحكمة الجنائية".

ونقلت الصحيفة عن ساعر قوله: "نأمل أن تعلن الدول الصديقة أنها لا تنوي الانصياع لأوامر الجنائية الدولية".