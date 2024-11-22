مصادر رسمية لبنانية لسكاي نيوز عربية: الاتصالات قد تثمر عن اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول نهاية الأسبوع إن لم تطرأ عراقيل

أفادت مصادر رسمية لبنانية لقناة سكاي نيوز عربية، بأن "الاتصالات قد تثمر عن اتفاق وقف لإطلاق النار بحلول نهاية الأسبوع إن لم تطرأ عراقيل".

ويأتي ذلك بعد اجتماعات للمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في بيروت وتل أبيب حول مسودة وقف إطلاق النار في لبنان.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.