هيئة البث الإسرائيلية: هوكشتاين مارس ضغوطا على الإسرائيليين واللبنانيين وأبلغهم أن وقت التوصل لاتفاق قد حان

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "هناك تقدمًا كبيرًا في محادثات المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، لكن لا يزال هناك عمل مطلوب للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان"، وهو ما تحدث عنه عدة تقارير.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن "هوكشتاين مارس ضغوطا على الإسرائيليين واللبنانيين وأبلغهم أن وقت التوصل لاتفاق قد حان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.