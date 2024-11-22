مكاري: الجسم الصحافي يعتمد تغطية تَحفظ كرامةَ الضحايا وتحترم مشاعر أهلهم

أثنى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، في حديث لصحيفة الراي الكويتية عن غياب صور الشهداء والجرحى جراء الغارات الإسرئيلية، على "الاحترام والإنسانية والأخلاقية التي يتعامل بها المجتمع اللبناني وإعلامه مع الشهداء والمصابين".

وأكد أن "وزارة الإعلام لم تُعْطِ أيّ تعليماتٍ في هذا الشأن ولم تطلب عدم نشر صور الضحايا بل إن الجسم الصحافي آثَرَ من تلقاء نفسه اعتمادَ هذا النمط من التغطية التي تَحفظ كرامةَ الضحايا وتحترم مشاعر أهلهم وكرامتهم".

ورأى مكاري أن الصور "يمكن أن تثير عواطفَ الناس وتَعاطُفَهم، ولكن في الحقيقة ليست وحدها ما يوثّق الحرب، فمَحاضر القوى الأمنية وتقارير وزارة الصحة اليومية حول أعداد الضحايا، وأخبار القصف اليومية كافية لجعْل قضية لبنان واضحة وضوح الشمس لكل مَن يودّ أن يرى. أما التعاطف وحده فلا يكفي".