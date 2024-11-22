قوى الأمن عممت صورة موقوف انتحل صفة طبيب مقيم في الخارج وارتكب جرائم نصب

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناء على إشارة القضاء المُختصّ، صورة الموقوف بجرائم نصب وانتحال صفة، المدعو: ه. ح. (مواليد عام 1979، لبناني) الذي أقدم على انتحال صفة طبيب مقيم في الولايات المُتّحدة الأميركية من بلدة كامد اللوز البقاعية، حيث يتّصل بضحاياه مستخدمًا تطبيق الـ"واتساب" ومُصرّحًا أنه قادم إلى لبنان، وهو بحاجة لمبلغ ماليّ مُعين، سيقوم بإعادته ريثما يصل إلى قريته. عندها، يعمد ضحاياه إلى تسليم المبلغ المطلوب إلى أحد الأشخاص المُرسلين من قبله، ويتوارى عن الأنظار.
وطلبت المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بمفرزة زحلة القضائيّة على أحد الرّقمين: 807063/08 أو 806523/08، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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