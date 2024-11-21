بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 33 دقيقة مضت التعليقات على يسرا مكرّمة بجائزة “عمر الشريف للتميّز” في الـ”غولدن غلوب” مغلقة

متابعة بتجــرد: في حفل جوائز الـ”غولدن غلوب” الذي أُقيم في أحد فنادق القاهرة، تم تكريم النجمة يسرا، ومنحها جائزة “عمر الشريف للتميّز”.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لإسهاماتها الكبيرة في إثراء السينما العربية وتطوير صناعة الفن في الشرق الأوسط.

وحرص عدد من النجوم والنجمات على حضور الاحتفالية، ومن أبرزهم: ليلى علوي، إلهام شاهين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري، صفية العمري، درّة وزوجها هاني سعد، محمد فراج، هنا شيحة، إيناس الدغيدي، حسن أبو الروس، المطرب أبو، مدحت العدل، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، شيكو،عمرو منسي، ومريم الخشت.

يُذكر أن جائزة “عمر الشريف للتميّز”، التي تحمل اسم أحد أعظم رموز السينما المصرية والعالمية، تُمنح للأفراد الذين تركوا بصمة فنية واضحة وساهموا في تعزيز قيمة الإنتاج السينمائي المصري والعربي عالمياً.

وقد تم إطلاق اسم عمر الشريف على الجائزة لكونه أول ممثل عربي يفوز بجائزة الـ”غولدن غلوب” العالمية، ويصبح أيقونة تربط بين الفن العربي وهوليوود.