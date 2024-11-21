ميريام فارس: “الحلم ما بيوقف عند حرب”.. رسالة أمل للجيل الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت النجمة اللبنانية العالمية ميريام فارس رسالة أمل وصمود إلى الجيل الجديد في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي الذي ما زال يستهدف مناطق عدة.

واستذكرت فارس لحظة اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لتمثيل الوطن العربي بأغنية المونديال في منشور عبر حسابها على انستغرام وكتبت: “اليوم بصادف مرور سنتين على اهم حدث عالمي يلي استضافته الدولة الحبيبة قطر “كأس العالم لكرة القدم”. واليوم بصادف مرور سنتين على اختياري من قبل اهم منظمة عالمية “الفيفا” لتمثيل الوطن العربي بأغنية المونديال، يلي هي حلم كل فنان، ويلي جمعتني بأهم نجوم العالم وكان الي فيها حصة الأسد”.

وتابعت في المنشور: “عم ضوّي على هل ذكرى اليوم لوصّل رسالة، وهي رسالة أمل للجيل الجديد وخبرّهم أنه الحلم ما بيوقف عند حرب”.

ولفتت فارس إلى أنه “أنا من جيل الحرب، خلقت بلبنان، حلمت، وربيت بالحرب وتداعياتها، والإنجازات المحليّة والعالمية يلي حققتها، حققتها أنا وعايشة بهل بلد وما إجت عن عبث، هي نتيجة ايمان وإصرار، وسنين من المثابرة والتحدي والاجتهاد، ووصلت لحقق أحلام أكبر حتى من يلي حلمتها”.

وختمت: “الحياة كلها قدامكم، والفرص كلها قدامكم لأنه انتوا اللي بتخلقوا الفرص مش هي بتجي لوحدها. خلينا مهما صعبت الظروف نبقى متمسكين بأرضنا وبلدنا ونضلنا نصدر ابداع للعالم”.