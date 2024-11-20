العناية الإلهية تنقذ الأمير أندرو من إصابة كادت تهدد حياته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:20 مساءً - رياضة ركوب الخيل من الرياضات المفضلة لدى الكثير من أعضاء العائلات المالكة، خاصةً العائلة المالكة البريطانية؛ إذ كانت الملكة إليزابيث من عاشقي ركوب الخيل، وورثتها عنها ابنتها الأميرة آن، ليدي لويز ابنة الأمير إدوارد وصوفي دوق ودوقة إدنبرة، والأمير أندرو.

وكما أن لهذه الرياضة متعة خاصة للمارستها؛ فإنها تظل محفوفة بالعديد من المخاطر في حال وقوع الفارس أو الحصان، أو عند فقدان السيطرة عليه، وهذا ما حدث للأمير أندرو مؤخراً حينما كان راكباً حصانه في أراضي قلعة وندسور.

الأمير أندرو ينجو من إصابة بالغة

وفقاً لموقع Daily Mail، في 18 من نوفمبر، شُوهد الأمير أندرو في أراضي قلعة وندسور وهو راكب حصانه ذا اللون الأسود، وبينما تسير الأمور بهدوء كما هو معتاد؛ بدا أن حصان دوق يورك قد أُصيب بالذعر، وهذا ما أظهرته بعض الصور، حيث بدا الحصان الأسود وهو يرفع رأسه، في حين قام الأمير أندرو بالسيطرة عليه من خلال سحب اللجام للخلف. وبعد بضع دقائق مرهقة للأعصاب، تمكن الأمير أندرو من السيطرة بشكلٍ كامل على الحصان، واستمر في طريقه.

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حادث حصان يتسبب في دخول الأميرة آن المستشفى

بسبب ركوب الخيل، تعرضت الأميرة آن في 23 من يونيه لحادث في منزلها، أُصيبت بسببه بارتجاج في المخ وإصابات طفيفة أدت إلى دخولها المستشفى.

وقام زوج الأميرة آن، نائب الأدميرال السير تيموثي لورانس، بزيارتها في المستشفى يوم 25 من يونيه بعد أن أمضت ليلتها الثانية في المستشفى، وقدم تحديثاً موجزاً، حيث قال: "إنها تتعافى بشكلٍ جيد، نحن ممتنون للغاية للفريق الطبي وموظفي الدعم بالمستشفى على الرعاية المتخصصة التي قدموها، ولخدمات الطوارئ التي كانت رائعة جداً في مكان الحادث".

وأضاف: "لقد تأثرنا بشدة بجميع الرسائل الرقيقة التي تلقيناها من العديد من الأشخاص القريبين والبعيدين. وهذا يعني الكثير".

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام: "بناءً على نصيحة الأطباء، سيتم تأجيل ارتباطات صاحبة السمو الملكي للأسبوع المقبل. وترسل صاحبة السمو الملكي اعتذاراتها إلى أي شخص قد يشعر بالانزعاج أو خيبة الأمل نتيجة لذلك".

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