وفاة نجم "أراب أيدول" بحادث سير والمحبين في حالة صـ ـدمة

ميرنا وليد - بيروت - توفي نجم برنامج "أراب أيدول" والملحن الشاب حازم عادل بشكل مفاجئ مما شكل حالة من الصدمة لأفراد عائلته والمحبين. كشف أحد المقربين من حازم عادل تفاصيل حول وفاته وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي : توفي إلى رحمة الله تعالى صديق عمري وأخويا حازم عادل إثر حادث سير أليم، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له، و ارحمه، و وسع له في قبره، واجعل الجنة مثواه، نسأل الله أن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان، هتوحشني يا صاحبي.

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