بالصور- أصالة كامل تستمتع بأوقات صيفية رومنسية مع زوجها في دبي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها الأوقات المميزة التي تقضيها مع زوجها في دبي بأجواء صيفية، حيث ظهر الإثنان و هما يستمتعان بوقتهما غلى جانب حوض السباحة.



وكانت أقامت أصالة كامل، حفل توديع العزوبية، مع صديقاتها المقربات، وذلك بعد شهر تقريبا من دخولها القفص الذهبي.

وشاركت أصالة متابعيها مقطع فيديو وثقت فيه أجواء الحفل الساحرة، والذي ظهرت فيه برفقة صديقاتها، وعبرت من خلاله عن امتنانها لهن وللحظات التي لن تنساها.

وكتبت أصالة في تعليقها على الصور ومقطع الفيديو: "أريد أن تكون هذه وظيفتي بدوام كامل. هل يمكننا فقط الضغط على زر الإيقاف المؤقت".

