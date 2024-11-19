بشرى وزوجها يفتحان أبواب حياتهما في برنامج واقعي جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة، في تصريحات صحافية على هامش حضورهما فعاليات “مهرجان القاهرة السينمائي”، أنهما يخطّطان لتقديم برنامجٍ واقعي عن حياتهما، بعدما وجدا أن الجمهور يهتم بأدق تفاصيل حياتهما الشخصية معاً، خاصة بعد انتشار أخبار عن حملها، لذا قرّرا أن يفتحا باب منزلهما ويشاركا الجمهور رحلتهما في أعمالهما الفنية وحياتهما وسفرهما وتوثيق كل ما يقومان به معاً لنفسَيهما وللآخرين.

كما كشف الثنائي أنهما لم يختارا حتى اللحظة عنواناً للبرنامج الواقعي، وأنهما حالياً في مرحلة التفاوض مع عدد من المنصّات الرقمية، لاختيار الأنسب، في حين نفيا شائعة انتظارهما مولوداً جديداً.

وفي إطار الحديث عن موقف رئيس المهرجان الممثل حسين فهمي، بخصوص دعم القضية الفلسطينية ولبنان في حفل افتتاح الدورة الحالية من المهرجان، قالت بشرى إن ذلك يعكس التاريخ الفني المشرّف للأستاذ حسين فهمي، الذي يمتلك مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية، كما عمل مع عدد كبير من صنّاع السينما من ممثلين منتجين ومخرجين، وهو سيد الاحتفال رغم فُقدانه شقيقه النجم مصطفى فهمي، قبل أيام قليلة من انطلاق المهرجان.

وفي سياق الحديث عن عتب البعض على عددٍ من النجوم لغيابهم عن المهرجان، بسبب ارتباطهم بمناسبات أخرى خارج مصر، قالت بشرى إنها ترى ذلك في إطار المزايدات، فعندما يشارك الفنان في احتفالية مهمة وعالمية خارج بلده، فإن تواجده مهم بحيث يحتك بنجوم عالميين يتحدث معهم عن قضايانا وأفكارنا، ووجود الفنان المصري في الخارج لا يعني تقصيره، بل على العكس فهو سفير بلده في بلد آخر… وأضافت أنها وزوجها سيشاركان قريباً في “مهرجان الفيوم” وسيدعمان مهرجانات أخرى مثل “مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة”.